https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580302102.html

Во Франции по делу об убийстве учителя задержали имама

Власти Франции задержали имама в рамках расследования дела об убийстве учителя в пригороде Парижа, в целом под стражей находятся десять человек, сообщает канал... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:00

2020-10-17T20:00

2020-10-17T20:00

убийство учителя во франции

франция

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Власти Франции задержали имама в рамках расследования дела об убийстве учителя в пригороде Парижа, в целом под стражей находятся десять человек, сообщает канал <a href="https://www.lci.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LCI</a>.Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что по этому делу задержано девять человек, в том числе родственники нападавшего.По информации канала, имама мечети коммуны Пантен в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени правоохранители задержали в субботу днем. Он стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования.В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. В прокуратуре в субботу заявили, что нападавший - уроженец России чеченского происхождения, который имел статус беженца во Франции. Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов сообщил РИА Новости, что совершивший нападение официально проживал во <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> последние 12 лет, что подтвердила французская сторона.

https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580217533.html

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франция

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство учителя во франции, франция, в мире