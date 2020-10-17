Во Франции по делу об убийстве учителя задержали имама
© AP Photo / Michel EulerНа месте убийства учителя в коммуне Конфлан-Сент-Онорин, Франция
© AP Photo / Michel Euler
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Власти Франции задержали имама в рамках расследования дела об убийстве учителя в пригороде Парижа, в целом под стражей находятся десять человек, сообщает канал LCI.
Ранее глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар сообщил, что по этому делу задержано девять человек, в том числе родственники нападавшего.
По информации канала, имама мечети коммуны Пантен в пригороде Парижа Сен-Сен-Дени правоохранители задержали в субботу днем. Он стал десятым задержанным в рамках ведущегося расследования.
В пятницу вечером преступник обезглавил преподавателя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры. В прокуратуре в субботу заявили, что нападавший - уроженец России чеченского происхождения, который имел статус беженца во Франции. Пресс-атташе посольства России в Париже Сергей Паринов сообщил РИА Новости, что совершивший нападение официально проживал во Франции последние 12 лет, что подтвердила французская сторона.
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