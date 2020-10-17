https://ria.ru/20201017/ubiystvo-1580260490.html
Figaro назвала имя подозреваемого в убийстве учителя во Франции
Французская газета Figaro со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:01
2020-10-17T13:01
2020-10-17T13:01
эммануэль макрон
франция
париж
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Французская газета <a href="https://www.lefigaro.fr/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Figaro</a> со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.).По информации издания, 18-летний молодой человек - чеченского происхождения, он родился в Москве. По сообщению газеты, он не был в списке радикализованных лиц, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.В посольстве РФ в Париже ранее сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.Президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_EHmmanjuehl_Makron/" target="_blank" data-auto="true">Эммануэль Макрон</a> назвал произошедшее террористическим актом.По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи подозреваемого.
https://ria.ru/20201016/ubiystvo-1580217533.html
Степан Краснов
Все на кого Кадыров посмотрел косо в ЕС, напрягитесь.....
119
Natalia Bikowa
Везде русский след. Проклятие что ли какое свалилось на Европу. Ничего не видят. Русские у них кругом.
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франция
париж
РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эммануэль макрон, франция, париж, в мире
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Французская газета Figaro
со ссылкой на источник в судебной сфере сообщила, что подозреваемого в убийстве учителя в пригороде Парижа звали Абдулах А. (Abdoulakh A.).
По информации издания, 18-летний молодой человек - чеченского происхождения, он родился в Москве. По сообщению газеты, он не был в списке радикализованных лиц, но состоял в банде в коммуне Эраньи, одним из членов которой был исламист.
В пятницу вечером преступник обезглавил учителя около учебного заведения в коммуне Конфлан-Сент-Онорин недалеко от Парижа. Предполагаемый нападавший был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне Эраньи. К расследованию убийства подключился антитеррористический отдел прокуратуры.
Французские СМИ сообщают, что 5 октября учитель истории проводил урок, на котором обсуждалась свобода слова, и показывал карикатуры на пророка Мухаммеда.
В посольстве РФ в Париже ранее сообщили РИА Новости, что запросили сведения у французской стороны о личности нападавшего.
Президент Франции Эммануэль Макрон
назвал произошедшее террористическим актом.
По данным СМИ, в рамках расследования дела на данный момент задержаны девять человек, в числе которых члены семьи подозреваемого.