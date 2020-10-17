https://ria.ru/20201017/tulun-1580274290.html

В Тулуне учителя, врачи и работники культуры получили новые квартиры

Работники социальной сферы Тулуна получили ключи от новых квартир в домах, возведенных при участии ОАО "РЖД", сообщает пресс-служба правительства Иркутской... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:17

2020-10-17T15:17

2020-10-17T15:17

иркутская область

паводок в иркутской области

жилье

игорь кобзев

восточно-сибирская железная дорога

иркутская область

нижнеудинск

тулун

общество

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<strong>ИРКУТСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Работники социальной сферы <a href="http://ria.ru/location_Tulun/" target="_blank" data-auto="true">Тулуна</a> получили ключи от новых квартир в домах, возведенных при участии ОАО "РЖД", сообщает пресс-служба правительства <a href="http://ria.ru/location_Irkutskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Иркутской области</a>."В Тулуне 20 работников социальной сферы получили ключи от новых квартир. Две блок-секции из 50 квартир для учителей, врачей и работников культуры возведены в рамках сотрудничества правительства региона и ОАО "РЖД", - говорится в сообщении.Отмечается, что дома были построены менее, чем за год."Вы сами видите, как преобразился ваш город, сколько уже построено и отремонтировано: новая школа, больница, жилые дома, благоустроена улица <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov/" target="_blank" data-auto="true">Ленина</a>. Сегодня ключи от квартир мы передаем людям, работающим в социальной сфере, мы заинтересованы в кадровом потенциале, чтобы люди приезжали и возвращались в город, чтобы Тулун дальше жил и развивался" - сказал, вручая ключи новоселам, губернатор Приангарья <a href="http://ria.ru/person_Igor_Kobzev/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Кобзев</a>.Строительство четырех жилых домов в Тулуне и <a href="http://ria.ru/location_Nizhneudinsk/" target="_blank" data-auto="true">Нижнеудинске</a>, в каждом из которых по 25 квартир, стартовало в феврале 2020 года. После обращения Кобзева к руководству <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskie_zheleznye_dorogi/" target="_blank" data-auto="true">РЖД</a> сроки строительства были сокращены. В настоящее время в двух блок-секциях работы полностью завершены. В подъездах установлены лифты, подъемники для маломобильных граждан, в каждом жилом помещении есть электроплита, а также нагреватели для воды на случай отключения горячего водоснабжения. Выполнены работы по устройству наружных инженерных сетей - канализации, электроснабжения, водоснабжения, теплоснабжения, выполнено благоустройство территории. Документы на право собственности получены.Еще два дома достроят к концу года. В них будут жить специалисты ОАО "РЖД". По словам начальника <a href="http://ria.ru/organization_Vostochno_Sibirskaja_zheleznaja_doroga/" target="_blank" data-auto="true">Восточно-Сибирской железной дороги</a> Василия Фролова, на строительство четырех домов направлено 650 миллионов рублей. Кроме этого, на условиях софинансирования ОАО "РЖД" участвует в возведении в Тулуне школы на 1275 мест. На ее возведение компания направит порядка 750 миллионов рублей. Ожидается, что новая школа откроется 1 сентября 2021 года.В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся 4. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.

https://realty.ria.ru/20201002/tulun-1578086743.html

https://realty.ria.ru/20200908/tulun-1576930627.html

иркутская область

нижнеудинск

тулун

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

паводок в иркутской области, жилье, игорь кобзев, восточно-сибирская железная дорога, иркутская область, нижнеудинск, тулун, общество