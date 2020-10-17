https://ria.ru/20201017/tsoy-1580288654.html
Резко похудевшую Аниту Цой перестали узнавать
Певица Анита Цой выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T17:41
2020-10-17T17:41
2020-10-17T17:41
шоубиз
шоу-бизнес
анита цой
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a> выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую исполнительницу. На размещенном снимке Цой позирует в белом платье с красным цветком. Звезда сделала короткую стрижку и слегка завила волосы. Вместо подписи к фото, она опубликовала эмодзи в форме сердца. Подписчики высоко оценили внешний вид исполнительницы. “Простите, но я вас и не узнала!”, “Вы меня извините, но это же не вы”, “А вы великий мастер перевоплощения!”, “Худоба нездоровая, но мне нравится”, “Вы очень похудели”, “Не узнаем”, “Какая тут стройняшечка… Но вы мне в любой форме нравитесь!”, "Красивая внешне и внутренне", “Восхитительная”, - написали фолловеры.Ранее исполнительница переболела коронавирусом. После выздоровления она сообщила, что инфекция бьет по всем системам организма, атакуя их поочереди.
https://ria.ru/20200712/1574246090.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шоу-бизнес, анита цой
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Певица Анита Цой
выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую исполнительницу.
На размещенном снимке Цой позирует в белом платье с красным цветком. Звезда сделала короткую стрижку и слегка завила волосы. Вместо подписи к фото, она опубликовала эмодзи в форме сердца.
Подписчики высоко оценили внешний вид исполнительницы.
“Простите, но я вас и не узнала!”, “Вы меня извините, но это же не вы”, “А вы великий мастер перевоплощения!”, “Худоба нездоровая, но мне нравится”, “Вы очень похудели”, “Не узнаем”, “Какая тут стройняшечка… Но вы мне в любой форме нравитесь!”, "Красивая внешне и внутренне", “Восхитительная”, - написали фолловеры.
Ранее исполнительница переболела коронавирусом. После выздоровления она сообщила, что инфекция бьет по всем системам организма, атакуя их поочереди.