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https://ria.ru/20201017/tsoy-1580288654.html
Резко похудевшую Аниту Цой перестали узнавать
Певица Анита Цой выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T17:41
2020-10-17T17:41
шоубиз
шоу-бизнес
анита цой
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. </strong>Певица <a href="http://ria.ru/person_Anita_Cojj/" target="_blank" data-auto="true">Анита Цой</a> выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую исполнительницу. На размещенном снимке Цой позирует в белом платье с красным цветком. Звезда сделала короткую стрижку и слегка завила волосы. Вместо подписи к фото, она опубликовала эмодзи в форме сердца. Подписчики высоко оценили внешний вид исполнительницы. “Простите, но я вас и не узнала!”, “Вы меня извините, но это же не вы”, “А вы великий мастер перевоплощения!”, “Худоба нездоровая, но мне нравится”, “Вы очень похудели”, “Не узнаем”, “Какая тут стройняшечка… Но вы мне в любой форме нравитесь!”, "Красивая внешне и внутренне", “Восхитительная”, - написали фолловеры.Ранее исполнительница переболела коронавирусом. После выздоровления она сообщила, что инфекция бьет по всем системам организма, атакуя их поочереди.
https://ria.ru/20200712/1574246090.html
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шоу-бизнес, анита цой

Резко похудевшую Аниту Цой перестали узнавать

17:41 17.10.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Анита Цой
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Певица Анита Цой выложила новое фото в Instagram и вызвала бурную реакцию подписчиков. Они сообщили, что с трудом узнали похудевшую и помолодевшую исполнительницу.
На размещенном снимке Цой позирует в белом платье с красным цветком. Звезда сделала короткую стрижку и слегка завила волосы. Вместо подписи к фото, она опубликовала эмодзи в форме сердца.
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Публикация от Anita Tsoy - Анита Цой (@anitatsoy)

Подписчики высоко оценили внешний вид исполнительницы.
“Простите, но я вас и не узнала!”, “Вы меня извините, но это же не вы”, “А вы великий мастер перевоплощения!”, “Худоба нездоровая, но мне нравится”, “Вы очень похудели”, “Не узнаем”, “Какая тут стройняшечка… Но вы мне в любой форме нравитесь!”, "Красивая внешне и внутренне", “Восхитительная”, - написали фолловеры.
Ранее исполнительница переболела коронавирусом. После выздоровления она сообщила, что инфекция бьет по всем системам организма, атакуя их поочереди.
Певица Анита Цой - РИА Новости, 1920, 12.07.2020
12 июля, 21:02Распространение нового коронавируса
Анита Цой рассказала о самом жутком проявлении коронавируса
 
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ШоубизШоу-бизнесАнита Цой
 
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