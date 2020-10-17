https://ria.ru/20201017/tramp-1580314808.html

Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов

Дональд Трамп назвал "ужасной и несправедливой" модератора вторых дебатов кандидатов в президенты США - ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T22:46

2020-10-17T22:46

2020-10-17T22:46

президентские выборы в сша — 2020

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал "ужасной и несправедливой" модератора вторых дебатов кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер."Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз, но я все равно сыграю в эту игру. Люди знают! Как там Стив Скалли поживает?", - написал Трамп в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1317544121112866822" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>-аккаунте.Скалли должен был выступить в четверг модератором дебатов Трампа и кандидата от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, но дебаты не состоялись из-за разногласий о формате на фоне недавно перенесённого Трампом коронавируса. Позднее телекомпания C-SPAN сообщила, что на неограниченный срок отстранила от работы Скалли, солгавшего о взломе своего аккаунта в Twitter.Дебаты пройдут 22 октября в городе <a href="http://ria.ru/location_Nashville/" target="_blank" data-auto="true">Нашвилл</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTennessee/" target="_blank" data-auto="true">Теннесси</a>. Как и первые дебаты, они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут. У оппонентов будет по две минуты на ответ модератора, оставшееся на тему время отводится на ответные реплики или ответы на дополнительные вопросы. Модератор следит за тем, чтобы время распределялось равномерно.Эти дебаты должны были быть третьими, но из-за отказа Трампа после того, как он перенес коронавирус, проводить поединок в виртуальном формате, второй раунд был отменен. Вместо него Трамп и Байден провели встречи с избирателями в эфире разных телеканалов.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/tramp-1580275422.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tramp-1580187602.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире