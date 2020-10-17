https://ria.ru/20201017/tramp-1580314808.html
Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
Дональд Трамп назвал "ужасной и несправедливой" модератора вторых дебатов кандидатов в президенты США - ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T22:46
2020-10-17T22:46
2020-10-17T22:46
президентские выборы в сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_0:31:3072:1759_1400x0_80_0_0_56f4d20736d783b267069ea0e8480629.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> назвал "ужасной и несправедливой" модератора вторых дебатов кандидатов в президенты <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> - ведущую телеканала NBC News Кристен Уэлкер."Она всегда была ужасной и несправедливой, как и большинство репортеров фейк ньюз, но я все равно сыграю в эту игру. Люди знают! Как там Стив Скалли поживает?", - написал Трамп в своем <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1317544121112866822" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>-аккаунте.Скалли должен был выступить в четверг модератором дебатов Трампа и кандидата от демократов <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a>, но дебаты не состоялись из-за разногласий о формате на фоне недавно перенесённого Трампом коронавируса. Позднее телекомпания C-SPAN сообщила, что на неограниченный срок отстранила от работы Скалли, солгавшего о взломе своего аккаунта в Twitter.Дебаты пройдут 22 октября в городе <a href="http://ria.ru/location_Nashville/" target="_blank" data-auto="true">Нашвилл</a>, штат <a href="http://ria.ru/location_StateofTennessee/" target="_blank" data-auto="true">Теннесси</a>. Как и первые дебаты, они продлятся полтора часа без перерыва на рекламу. На каждую тему будет отведено 15 минут. У оппонентов будет по две минуты на ответ модератора, оставшееся на тему время отводится на ответные реплики или ответы на дополнительные вопросы. Модератор следит за тем, чтобы время распределялось равномерно.Эти дебаты должны были быть третьими, но из-за отказа Трампа после того, как он перенес коронавирус, проводить поединок в виртуальном формате, второй раунд был отменен. Вместо него Трамп и Байден провели встречи с избирателями в эфире разных телеканалов.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/tramp-1580275422.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/tramp-1580187602.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577975756_127:0:2858:2048_1400x0_80_0_0_e5e3764b4bf3bbacfa11cd1f6ec69bfb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире