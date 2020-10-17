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Тиньков рассказал о своем состоянии после операции
Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк) Олег Тиньков сообщил, что спустя сто дней после пересадки РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:55
2020-10-17T18:57
олег тиньков
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк) <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> сообщил, что спустя сто дней после пересадки костного мозга чувствует себя нормально.Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме. В июле ему успешно провели трансплантацию без хирургического вмешательства — донорский материал передали переливанием крови."Плюс сто дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные сто дней, как говорят врачи... Самочувствие — ок, но гемоглобин 80 (норма 130-160 граммов на литр — Прим. ред.), так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора", — написал предприниматель в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CGcRNLDB3DI/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России. Он отмечал, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах.
https://ria.ru/20200726/1574947113.html
Болезнь радикально меняет сознание человека. Господь дал Олегу возможность посмотреть на жизнь с другой стороны. Дай Бог, чтоб после излечения он не превратился бы назад в хищника-олигарха, а использовал бы свои большие возможности на помощь людям.
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ссср
РИА Новости
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олег тиньков, ссср, общество

Тиньков рассказал о своем состоянии после операции

14:55 17.10.2020 (обновлено: 18:57 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Предприниматель Олег Тиньков на Петербургском международном экономическом форуме 2019 - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк) Олег Тиньков сообщил, что спустя сто дней после пересадки костного мозга чувствует себя нормально.
Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме. В июле ему успешно провели трансплантацию без хирургического вмешательства — донорский материал передали переливанием крови.
"Плюс сто дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные сто дней, как говорят врачи... Самочувствие — ок, но гемоглобин 80 (норма 130-160 граммов на литр — Прим. ред.), так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора", — написал предприниматель в своем Instagram.
В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России. Он отмечал, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах.
Олег Тиньков - РИА Новости, 1920, 26.07.2020
26 июля, 18:02
Олег Тиньков показал видео трансплантации костного мозга
 
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Олег ТиньковСССРОбщество
 
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