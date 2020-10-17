https://ria.ru/20201017/tinkov-1580272443.html

Тиньков рассказал о своем состоянии после операции

Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк) Олег Тиньков сообщил, что спустя сто дней после пересадки РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:55

2020-10-17T14:55

2020-10-17T18:57

олег тиньков

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Российский бизнесмен, основатель группы "Тинькофф" (TCS Group Holding, в которую входит Тинькофф-банк) <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Tinkov1/" target="_blank" data-auto="true">Олег Тиньков</a> сообщил, что спустя сто дней после пересадки костного мозга чувствует себя нормально.Тиньков в марте заявил, что болен лейкемией в острой форме. В июле ему успешно провели трансплантацию без хирургического вмешательства — донорский материал передали переливанием крови."Плюс сто дней со дня трансплантации стволовых клеток сегодня. Впереди еще важные сто дней, как говорят врачи... Самочувствие — ок, но гемоглобин 80 (норма 130-160 граммов на литр — Прим. ред.), так как меняется группа крови с В- на А+, как у донора", — написал предприниматель в своем <a href="https://www.instagram.com/p/CGcRNLDB3DI/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.В июле Тиньков сообщил, что намерен создать фонд для борьбы с раком крови и популяризации донорства в России. Он отмечал, что фонд, скорее всего, будет в форме эндаумента и займется фундаментальными проблемами: изменением законодательства в сфере трансплантологии, пропагандой донорства стволовых клеток, а также обучением и стажировкой врачей-гематологов в развитых странах.

https://ria.ru/20200726/1574947113.html

Руслан Тлеуж Болезнь радикально меняет сознание человека. Господь дал Олегу возможность посмотреть на жизнь с другой стороны. Дай Бог, чтоб после излечения он не превратился бы назад в хищника-олигарха, а использовал бы свои большие возможности на помощь людям. 11

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ссср

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег тиньков, ссср, общество