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Судьям Конституционного суда запретят публично критиковать его решения
Судьям Конституционного суда будет запрещено в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T19:25
2020-10-17T22:17
россия
госдума рф
конституционный суд рф
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Судьям <a href="https://ria.ru/organization_Konstitucionnyjj_sud_RF/" target="_blank">Конституционного суда</a> будет запрещено в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству."Судья Конституционного Суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного Суда Российской Федерации", - говорится в поправке, текст которой размещен в базе Госдумы.Помимо это, судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.Вместе с тем, судья КС, не согласный с решением Конституционного суда России, будет вправе письменно изложить свое особое мнение. Также судья, голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей."Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания Конституционного Суда Российской Федерации и хранится вместе с ним. Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться", - говорится в поправке, одобренной комитетом к принятию.Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Палата одобрила новую редакцию федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" и поддержала изменения в закон "О прокуратуре".
https://ria.ru/20200707/1573998051.html
https://ria.ru/20201013/sud-1579577841.html
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россия, госдума рф, конституционный суд рф, общество

Судьям Конституционного суда запретят публично критиковать его решения

19:25 17.10.2020 (обновлено: 22:17 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЗдание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге
Здание Конституционного суда РФ в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Судьям Конституционного суда будет запрещено в СМИ и интернете критиковать решения КС, а также высказывать свою позицию по вопросу, который может стать предметом его рассмотрения, соответствующая поправка к президентскому законопроекту была одобрена комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.
"Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе в печатных изданиях, средствах массовой информации, самостоятельно распространяемых текстах, на сайтах (страницах сайтов) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в выступлениях перед любой аудиторией, в переписке с органами публичной власти, организациями и гражданами, которые исходя из обстоятельств ее ведения могут ее обнародовать, высказывать свое мнение о вопросе, который может стать предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации либо изучается или принят к рассмотрению Конституционным Судом Российской Федерации, до принятия решения по этому вопросу, а также критиковать в какой бы то ни было форме решения Конституционного Суда Российской Федерации", - говорится в поправке, текст которой размещен в базе Госдумы.
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Помимо это, судьи и другие лица, присутствовавшие на закрытом совещании, будут не вправе разглашать содержание дискуссии и результаты голосования, в том числе обнародовать свое несогласие с принятым решением в какой бы то ни было форме.
Вместе с тем, судья КС, не согласный с решением Конституционного суда России, будет вправе письменно изложить свое особое мнение. Также судья, голосовавший за принятое постановление или заключение по существу рассматриваемого Конституционным судом вопроса, но оставшийся в меньшинстве при голосовании по какому-либо другому вопросу или по мотивировке принятого решения, вправе письменно изложить свое мнение о несогласии с большинством судей.
"Особое мнение или мнение судьи приобщается к протоколу заседания Конституционного Суда Российской Федерации и хранится вместе с ним. Судья Конституционного Суда Российской Федерации не вправе обнародовать особое мнение или мнение в какой-либо форме или публично на него ссылаться", - говорится в поправке, одобренной комитетом к принятию.
Госдума на пленарном заседании во вторник, 13 октября, приняла в первом чтении часть проектов из первого пакета инициатив президента по реализации принятых поправок в Конституцию РФ. Палата одобрила новую редакцию федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в ФКЗ "О Конституционном суде РФ" и поддержала изменения в закон "О прокуратуре".
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