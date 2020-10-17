https://ria.ru/20201017/solsberi-1580301532.html

Пострадавший в Солсбери полицейский решил уволиться

Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T19:51

2020-10-17T19:51

2020-10-17T19:51

солсбери

сергей скрипаль

дело об отравлении скрипалей

главное разведывательное управление рф

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/153060/93/1530609311_0:168:1851:1209_1400x0_80_0_0_9311eeca5f204babbc638d401c1d4f94.jpg

<strong>ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года.В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал также детектив Ник Бэйли, который был помещен в больницу и выписан спустя две с половиной недели после инцидента."После 18 лет службы в полиции я должен признать свое поражение и принять тот факт, что больше не могу выполнять свою работу… Как и большинство офицеров полиции, у меня есть опыт травмирующих событий, насилия, огорчения, ранений и печали. Но мы все люди, и последствия этого для нас не стоит недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - написал Бэйли в Twitter, выразив глубокую благодарность коллегам за годы, проведенные вместе.Ранее в интервью Бэйли рассказывал о тяжелом восстановлении после отравления и о побочных эффектах от препаратов, которыми его лечили.

https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html

3

солсбери

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

солсбери, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, главное разведывательное управление рф, в мире