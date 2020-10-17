Пострадавший в Солсбери полицейский решил уволиться
© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года.
В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал также детектив Ник Бэйли, который был помещен в больницу и выписан спустя две с половиной недели после инцидента.
"После 18 лет службы в полиции я должен признать свое поражение и принять тот факт, что больше не могу выполнять свою работу… Как и большинство офицеров полиции, у меня есть опыт травмирующих событий, насилия, огорчения, ранений и печали. Но мы все люди, и последствия этого для нас не стоит недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - написал Бэйли в Twitter, выразив глубокую благодарность коллегам за годы, проведенные вместе.
Ранее в интервью Бэйли рассказывал о тяжелом восстановлении после отравления и о побочных эффектах от препаратов, которыми его лечили.
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