Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/solsberi-1580301532.html
Пострадавший в Солсбери полицейский решил уволиться
Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T19:51
2020-10-17T19:51
солсбери
сергей скрипаль
дело об отравлении скрипалей
главное разведывательное управление рф
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/153060/93/1530609311_0:168:1851:1209_1400x0_80_0_0_9311eeca5f204babbc638d401c1d4f94.jpg
<strong>ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак.</strong> Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в <a href="http://ria.ru/location_Solsberi/" target="_blank" data-auto="true">Солсбери</a>, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года.В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Skripal/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Скрипаль</a> и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал также детектив Ник Бэйли, который был помещен в больницу и выписан спустя две с половиной недели после инцидента."После 18 лет службы в полиции я должен признать свое поражение и принять тот факт, что больше не могу выполнять свою работу… Как и большинство офицеров полиции, у меня есть опыт травмирующих событий, насилия, огорчения, ранений и печали. Но мы все люди, и последствия этого для нас не стоит недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - написал Бэйли в Twitter, выразив глубокую благодарность коллегам за годы, проведенные вместе.Ранее в интервью Бэйли рассказывал о тяжелом восстановлении после отравления и о побочных эффектах от препаратов, которыми его лечили.
https://ria.ru/20200910/navalnyy-1577031328.html
3
солсбери
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153060/93/1530609311_9:0:1844:1376_1400x0_80_0_0_9138aab818970147d070377cb86e3e9d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
солсбери, сергей скрипаль, дело об отравлении скрипалей, главное разведывательное управление рф, в мире

Пострадавший в Солсбери полицейский решил уволиться

19:51 17.10.2020
 
© РИА Новости / Денис Ворошилов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
Сотрудники полиции у дома бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Денис Ворошилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 17 окт – РИА Новости, Мария Табак. Полицейский Ник Бэйли, пострадавший во время инцидента в Солсбери, объявил об отставке, объяснив это последствиями событий 2018 года.
В британском Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены работавший на спецслужбы Соединенного Королевства экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. При инциденте пострадал также детектив Ник Бэйли, который был помещен в больницу и выписан спустя две с половиной недели после инцидента.
"После 18 лет службы в полиции я должен признать свое поражение и принять тот факт, что больше не могу выполнять свою работу… Как и большинство офицеров полиции, у меня есть опыт травмирующих событий, насилия, огорчения, ранений и печали. Но мы все люди, и последствия этого для нас не стоит недооценивать. События в Солсбери в марте 2018 года отняли у меня так много, и хотя я изо всех сил старался преодолеть это, я знаю, что мне не обрести покоя, оставаясь в этой обстановке", - написал Бэйли в Twitter, выразив глубокую благодарность коллегам за годы, проведенные вместе.
Ранее в интервью Бэйли рассказывал о тяжелом восстановлении после отравления и о побочных эффектах от препаратов, которыми его лечили.
Сотрудники полиции у больницы Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:09
Лавров сравнил действия Берлина в ситуации с Навальным с Солсбери и MH17
 
Обсудить3
СолсбериСергей СкрипальДело об отравлении СкрипалейГлавное разведывательное управление РФВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния