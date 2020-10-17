https://ria.ru/20201017/sneg-1580317161.html

В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем

Первый мокрый снег с дождём за текущую осень пошёл в Москве вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T23:49

2020-10-17T23:49

2020-10-17T23:49

евгений тишковец

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Первый мокрый снег с дождём за текущую осень пошёл в Москве вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> сообщил РИА Новости, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, к которому местами станет примешиваться и мокрый снег.Дождь, перемешанный со льдинками пошёл в столице в ночь на воскресенье впервые за текущую осень. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь.

https://radiosputnik.ria.ru/20201017/pogoda-1580265390.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество