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В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
Первый мокрый снег с дождём за текущую осень пошёл в Москве вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T23:49
2020-10-17T23:49
евгений тишковец
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Первый мокрый снег с дождём за текущую осень пошёл в Москве вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a> сообщил РИА Новости, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, к которому местами станет примешиваться и мокрый снег.Дождь, перемешанный со льдинками пошёл в столице в ночь на воскресенье впервые за текущую осень. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь.
https://radiosputnik.ria.ru/20201017/pogoda-1580265390.html
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евгений тишковец, москва, общество

В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем

23:49 17.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Первый мокрый снег с дождём за текущую осень пошёл в Москве вечером в субботу, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что в ночь на воскресенье и утром в воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, к которому местами станет примешиваться и мокрый снег.
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Дождь, перемешанный со льдинками пошёл в столице в ночь на воскресенье впервые за текущую осень. На тротуарах и проезжей части образовалась небольшая наледь.
 
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Евгений ТишковецМоскваОбщество
 
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