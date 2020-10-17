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Москвичей предупредили о снеге и штормовом ветре в воскресенье
Треть месячной нормы осадков выпадет в воскресенье в Москве и области, местами будет идти мокрый снег, также на столицу обрушится штормовой ветер с порывами до... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:06
2020-10-17T13:21
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Треть месячной нормы осадков выпадет в воскресенье в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> и области, местами будет идти мокрый снег, также на столицу обрушится штормовой ветер с порывами до 20 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Окно" относительно хорошей погоды, установившейся в Центральной России, будет недолгим. В воскресенье мощный балканский циклон атакует столицу и <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a>, обрушив до трети всей месячной нормы осадков", - сказал специалист.Он отметил, что выпадет 13-18 миллиметров осадков."Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья - по дуге Сергиев-Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров", - сказал Тишковец.Ночью в Москве будет плюс 2-4, по области - от нуля до плюс 5 градусов, после полудня - плюс 5-7, по области - плюс 4-9."Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", - добавил Тишковец.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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РИА Новости
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погода, москва, общество

Москвичей предупредили о снеге и штормовом ветре в воскресенье

13:06 17.10.2020 (обновлено: 13:21 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир АстапковичЗонт покрытый снегом
Зонт покрытый снегом - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Треть месячной нормы осадков выпадет в воскресенье в Москве и области, местами будет идти мокрый снег, также на столицу обрушится штормовой ветер с порывами до 20 метров, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Окно" относительно хорошей погоды, установившейся в Центральной России, будет недолгим. В воскресенье мощный балканский циклон атакует столицу и Подмосковье, обрушив до трети всей месячной нормы осадков", - сказал специалист.
Он отметил, что выпадет 13-18 миллиметров осадков.
"Осадки ожидаются в основном в виде ливневых дождей, но в конце ночи и утром в воскресенье местами станет примешиваться и мокрый снег, который пройдет преимущественно по северу Подмосковья - по дуге Сергиев-Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров", - сказал Тишковец.
Ночью в Москве будет плюс 2-4, по области - от нуля до плюс 5 градусов, после полудня - плюс 5-7, по области - плюс 4-9.
"Кроме того, во второй половине дня порывы ветра будут достигать штормовых 15-20 метров в секунду, из-за чего возможно падение различных конструкций", - добавил Тишковец.
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