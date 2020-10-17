https://ria.ru/20201017/snaypery-1580286622.html

"Опаснее тигра". Американского журналиста восхитили советские снайперши

Автор американского портала Warfare History Network восхитился советскими снайпершами времен Второй мировой войны. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T17:17

2020-10-17T17:17

2020-10-17T19:22

людмила павличенко

франклин рузвельт

ссср

сша

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>Автор американского портала Warfare History Network восхитился советскими снайпершами времен Второй мировой войны.В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> женщин-снайперов учили действовать налегке, говорится в статье. Им выдавали снайперскую винтовку Мосина-Нагана с патронами, лопату и походный набор.В статье также рассказывается о боевом пути знаменитой снайперши Розы Шаниной, которая сумела уничтожить 75 немецких офицеров и солдат."Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр", — пишет автор.Заработавшая грозную репутацию на фронте девушка была одной из более чем двух тысяч советских женщин, обученных этому военному ремеслу.Отмечается, что в СССР снайперам не разрешали вести дневник, чтобы не давать противнику никакой полезной информации. Однако Роза его вела и доверяла самые личные чувства. "Содержание моего счастья — борьба за счастье других… Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому", — написала она в дневнике за две недели до смерти.Роза погибла в бою в Восточной Пруссии 27 января 1945 года, пытаясь спасти раненого артиллерийского офицера. Ей было 20 лет.Среди других советских девушек-снайперов, вселявших ужас в сердца агрессоров, были <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-pavlichenko-/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Павличенко</a> и Нина Петрова. Павличенко уничтожила, по официальным данным, 309 гитлеровцев. В статье также упоминается, что она приняла участие в визите доброй воли и встречалась с президентом США <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Франклином Рузвельтом</a> в Белом доме. Медсестра Нина Петрова сумела благодаря своей настойчивости стать снайпером в 48 лет и проявить себя на поле боя. <em><strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/social/20201017/248336191.html" target="_blank">ИноСМИ</a>>></strong></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564497600.html

sovnatasha Вывод один для американцев- не суйтесь к нам 43

Stas Dremov Ностальгируем?? )) 27

5

ссср

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

людмила павличенко , франклин рузвельт, ссср, сша