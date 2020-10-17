Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/snaypery-1580286622.html
"Опаснее тигра". Американского журналиста восхитили советские снайперши
Автор американского портала Warfare History Network восхитился советскими снайпершами времен Второй мировой войны. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T17:17
2020-10-17T19:22
людмила павличенко
франклин рузвельт
ссср
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/107952/58/1079525838_0:140:3000:1828_1400x0_80_0_0_6a6bd30adc97de0b5f2e9fad50dd6714.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. </strong>Автор американского портала Warfare History Network восхитился советскими снайпершами времен Второй мировой войны.В <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> женщин-снайперов учили действовать налегке, говорится в статье. Им выдавали снайперскую винтовку Мосина-Нагана с патронами, лопату и походный набор.В статье также рассказывается о боевом пути знаменитой снайперши Розы Шаниной, которая сумела уничтожить 75 немецких офицеров и солдат."Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр", — пишет автор.Заработавшая грозную репутацию на фронте девушка была одной из более чем двух тысяч советских женщин, обученных этому военному ремеслу.Отмечается, что в СССР снайперам не разрешали вести дневник, чтобы не давать противнику никакой полезной информации. Однако Роза его вела и доверяла самые личные чувства. "Содержание моего счастья — борьба за счастье других… Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому", — написала она в дневнике за две недели до смерти.Роза погибла в бою в Восточной Пруссии 27 января 1945 года, пытаясь спасти раненого артиллерийского офицера. Ей было 20 лет.Среди других советских девушек-снайперов, вселявших ужас в сердца агрессоров, были <a href="http://ria.ru/person_lyudmila-pavlichenko-/" target="_blank" data-auto="true">Людмила Павличенко</a> и Нина Петрова. Павличенко уничтожила, по официальным данным, 309 гитлеровцев. В статье также упоминается, что она приняла участие в визите доброй воли и встречалась с президентом США <a href="http://ria.ru/person_Franklin_Ruzvelt/" target="_blank" data-auto="true">Франклином Рузвельтом</a> в Белом доме. Медсестра Нина Петрова сумела благодаря своей настойчивости стать снайпером в 48 лет и проявить себя на поле боя. <em><strong>Полный текст статьи читайте на сайте</strong></em> <em><strong><a href="https://inosmi.ru/social/20201017/248336191.html" target="_blank">ИноСМИ</a>&gt;&gt;</strong></em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200214/1564497600.html
Вывод один для американцев- не суйтесь к нам
43
Ностальгируем?? ))
27
5
ссср
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/107952/58/1079525838_189:0:2813:1968_1400x0_80_0_0_0fded2a616a0e6df199c6ad351748b51.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
людмила павличенко , франклин рузвельт, ссср, сша

"Опаснее тигра". Американского журналиста восхитили советские снайперши

17:17 17.10.2020 (обновлено: 19:22 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Израиль Озерский / Перейти в фотобанкСнайпер Людмила Павличенко
Снайпер Людмила Павличенко - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Израиль Озерский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Автор американского портала Warfare History Network восхитился советскими снайпершами времен Второй мировой войны.
В СССР женщин-снайперов учили действовать налегке, говорится в статье. Им выдавали снайперскую винтовку Мосина-Нагана с патронами, лопату и походный набор.

"Самым важным было то, что им также выделяли две гранаты — одну для немцев и одну для себя в качестве последнего средства, чтобы не попасть в плен, не быть изнасилованной, не подвергнуться пыткам и не погибнуть от рук врагов. Некоторые женщины в ходе войны предпочитали брать с собой вместо двух гранат трофейный немецкий пистолет, последняя пуля из обоймы которого предназначалась для себя", — пишет автор.

В статье также рассказывается о боевом пути знаменитой снайперши Розы Шаниной, которая сумела уничтожить 75 немецких офицеров и солдат.
"Шанина была миловидна, как котенок, однако она была еще и опасна, как сибирский тигр", — пишет автор.
Заработавшая грозную репутацию на фронте девушка была одной из более чем двух тысяч советских женщин, обученных этому военному ремеслу.
Отмечается, что в СССР снайперам не разрешали вести дневник, чтобы не давать противнику никакой полезной информации. Однако Роза его вела и доверяла самые личные чувства.
Американские ВВС бомбят завод на территории немецкого Мариенбурга в октябре 1943 года - РИА Новости, 1920, 14.02.2020
14 февраля, 07:0075 лет Победы - Радио Sputnik
Неизвестная советско-американская битва Второй мировойНаши военные посчитали, что та воздушная атака американцев на советские войска в самом конце войны была специально подстроена союзниками. И ответ был дан соответственный.
"Содержание моего счастья — борьба за счастье других… Если нужно для общего счастья погибнуть, то я готова к этому", — написала она в дневнике за две недели до смерти.
Роза погибла в бою в Восточной Пруссии 27 января 1945 года, пытаясь спасти раненого артиллерийского офицера. Ей было 20 лет.
Среди других советских девушек-снайперов, вселявших ужас в сердца агрессоров, были Людмила Павличенко и Нина Петрова. Павличенко уничтожила, по официальным данным, 309 гитлеровцев. В статье также упоминается, что она приняла участие в визите доброй воли и встречалась с президентом США Франклином Рузвельтом в Белом доме.
Медсестра Нина Петрова сумела благодаря своей настойчивости стать снайпером в 48 лет и проявить себя на поле боя.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
 
Обсудить5
Людмила ПавличенкоФранклин РузвельтСССРСША
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния