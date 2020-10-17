https://ria.ru/20201017/saratov-1580273622.html

Состояние девочек, которых выбросили из окна в Саратове, тяжелое

Состояние двух девочек, которых мать в Саратове, по предварительным данным, выбросила из окна, оценивается врачами как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:03

2020-10-17T15:03

2020-10-17T20:52

валерий радаев

следственный комитет россии (ск рф)

саратов

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570038227_0:0:3188:1793_1400x0_80_0_0_846644364282a9b9c467413b5744d64d.jpg

<strong>САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Состояние двух девочек, которых мать в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, по предварительным данным, выбросила из окна, оценивается врачами как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в надзорном ведомстве РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил в отношении матери девочек дело о покушении на убийство двух детей. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже."У матери непроникающие ранение, дети в стабильно тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.

https://ria.ru/20200804/1575351313.html

1

саратов

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома. 2020-10-17T15:03 true PT0M52S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия