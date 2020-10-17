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https://ria.ru/20201017/saratov-1580273622.html
Состояние девочек, которых выбросили из окна в Саратове, тяжелое
Состояние двух девочек, которых мать в Саратове, по предварительным данным, выбросила из окна, оценивается врачами как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:03
2020-10-17T20:52
валерий радаев
следственный комитет россии (ск рф)
саратов
происшествия
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<strong>САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец.</strong> Состояние двух девочек, которых мать в <a href="http://ria.ru/location_Saratov/" target="_blank" data-auto="true">Саратове</a>, по предварительным данным, выбросила из окна, оценивается врачами как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.Ранее в надзорном ведомстве РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> возбудил в отношении матери девочек дело о покушении на убийство двух детей. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже."У матери непроникающие ранение, дети в стабильно тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. Губернатор <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Radaev/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Радаев</a> поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.
https://ria.ru/20200804/1575351313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Мать выбросила детей из окна в Саратове. Кадры следственных действий
Жительница Заводского района Саратова выбросила двоих дочерей из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже дома.
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валерий радаев, следственный комитет россии (ск рф), саратов, происшествия

Состояние девочек, которых выбросили из окна в Саратове, тяжелое

15:03 17.10.2020 (обновлено: 20:52 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковМашина скорой помощи на одной из улиц Москвы
Машина скорой помощи на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 17 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Состояние двух девочек, которых мать в Саратове, по предварительным данным, выбросила из окна, оценивается врачами как стабильно тяжелое, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры региона.
Ранее в надзорном ведомстве РИА Новости сообщили, что, по предварительным данным, жительница Саратова выбросила двух дочек пяти и восьми лет из окна многоэтажного дома по Ново-Астраханскому шоссе, после чего ножом ранила себя в грудь, все трое госпитализированы. СК возбудил в отношении матери девочек дело о покушении на убийство двух детей. По данным следствия, женщина выбросила детей из окна своей квартиры на четвертом этаже.
"У матери непроникающие ранение, дети в стабильно тяжелом состоянии", - сказала собеседница агентства.
По поручению прокурора области Сергея Филипенко ведомство начало проверку по факту инцидента, на место выехал заместитель прокурора региона. Губернатор Валерий Радаев поручил принять все меры по оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим, а также подробно разобраться в причинах трагедии.
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Валерий РадаевСледственный комитет России (СК РФ)СаратовПроисшествия
 
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