https://ria.ru/20201017/samolet-1580268540.html

В "Шереметьево" самолет столкнулся со служебным автомобилем

Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:23

2020-10-17T14:23

2020-10-17T14:30

московская межрегиональная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

москва

новосибирск

шереметьево (аэропорт)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована проверка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhregionalnaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Московская межрегиональная транспортная прокуратура</a>."По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> - <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание", - говорится в сообщении.Высадка пассажиров прошла в штатном режиме, пострадавших нет, указало ведомство.Сообщается, что проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер.Кроме того, прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.

https://ria.ru/20191028/1560285995.html

https://ria.ru/20200614/1572910248.html

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москва

новосибирск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт), происшествия