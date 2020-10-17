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В "Шереметьево" самолет столкнулся со служебным автомобилем
Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:23
2020-10-17T14:30
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
москва
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована проверка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhregionalnaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Московская межрегиональная транспортная прокуратура</a>."По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> - <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание", - говорится в сообщении.Высадка пассажиров прошла в штатном режиме, пострадавших нет, указало ведомство.Сообщается, что проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер.Кроме того, прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.
https://ria.ru/20191028/1560285995.html
https://ria.ru/20200614/1572910248.html
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РИА Новости
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московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт), происшествия

В "Шереметьево" самолет столкнулся со служебным автомобилем

14:23 17.10.2020 (обновлено: 14:30 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована проверка, сообщает Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом Новосибирск - Москва, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание", - говорится в сообщении.
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Высадка пассажиров прошла в штатном режиме, пострадавших нет, указало ведомство.
Сообщается, что проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер.
Кроме того, прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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Московская межрегиональная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)МоскваНовосибирскШереметьево (аэропорт)Происшествия
 
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