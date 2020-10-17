https://ria.ru/20201017/samolet-1580268540.html
В "Шереметьево" самолет столкнулся со служебным автомобилем
Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту Шереметьево, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:23
2020-10-17T14:23
2020-10-17T14:30
московская межрегиональная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
москва
новосибирск
шереметьево (аэропорт)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156391/14/1563911475_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_db30e13bd88c455860f5da9556f0bcee.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Самолет столкнулся со служебным автомобилем в московском аэропорту <a href="http://ria.ru/organization_SHeremetevo/" target="_blank" data-auto="true">Шереметьево</a>, пострадавших в результате происшествия нет, по данному факту организована проверка, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhregionalnaja_transportnaja_prokuratura/" target="_blank" data-auto="true">Московская межрегиональная транспортная прокуратура</a>."По предварительным данным, сегодня, 17 октября, около в 10 часов 30 минут воздушный борт, прибывший рейсом <a href="http://ria.ru/location_Novosibirsk/" target="_blank" data-auto="true">Новосибирск</a> - <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, при заруливании столкнулся с автомобилем, перевозившим борт-питание", - говорится в сообщении.Высадка пассажиров прошла в штатном режиме, пострадавших нет, указало ведомство.Сообщается, что проведение проверки поручено московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. По ее результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер.Кроме того, прокуратурой поставлена на контроль процессуальная проверка, которая проводится следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ.
https://ria.ru/20191028/1560285995.html
https://ria.ru/20200614/1572910248.html
1
москва
новосибирск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156391/14/1563911475_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5ab58c30c6ecc5331a03e9f46a703499.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская межрегиональная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф), москва, новосибирск, шереметьево (аэропорт), происшествия