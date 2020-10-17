https://ria.ru/20201017/rezhim-1580272293.html

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T14:53

2020-10-17T14:53

2020-10-17T14:53

жкх

петр бирюков

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Городские службы в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> переведены в режим повышенной готовности из-за ожидаемого ухудшения погодных условий, сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства <a href="http://ria.ru/person_Petr_Birjukov/" target="_blank" data-auto="true">Петр Бирюков</a>."Согласно прогнозу синоптиков, с 21.00 субботы и до 15.00 воскресенья в столичном регионе ожидаются дождь и мокрый снег с усилением ветра до 17-20 метров в секунду, ночью и утром местами возможна гололедица. В связи с этим приведены в готовность все службы, предназначенные для ликвидации последствий непогоды", - сообщил Бирюков.По его словам, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линии электропередач, кровли здания, дорожных знаков и указателей.Заместитель мэра сообщил, что электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания. В городе также приняты дополнительные меры по защите от порывов ветра зданий, сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, широкоформатных рекламных конструкций.При необходимости будет проведена противогололедная обработка особо опасных мест улично-дорожной сети."В настоящее время проводится информирование граждан об ухудшении погодных условий. Информация направляется в смс-сообщениях и транслируется на городских видеоэкранах", - отметил Бирюков.Глава комплекса городского хозяйства призвал горожан быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать вблизи них автомобили."Водителям также из-за ухудшения погоды следует быть аккуратнее, строго соблюдать правила дорожного движения, особенно скоростной режим и дистанцию", - заключил он.​

https://ria.ru/20201017/sneg-1580261009.html

https://ria.ru/20201017/davlenie-1580262591.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, петр бирюков, москва, общество