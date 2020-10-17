https://ria.ru/20201017/rebecca-1580135677.html

Критики разгромили "Ребекку" с участием Лили Джеймс

Новый фильм "Ребекка" на Netflix с участием Лили Джеймс разочаровал критиков. Премьера запланирована на 21 октября. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:47

2020-10-17T01:47

2020-10-17T01:47

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости</strong>. Новый фильм "Ребекка" на Netflix с участием Лили Джеймс разочаровал критиков. Премьера запланирована на 21 октября.В основе проекта одноименный готический роман английской писательницы Дафны дю Морье, вышедший в 1938 году. Молодая девушка (Лили Джеймс) знакомится с британским аристократом Максимилианом де Винтером (Арми Хаммер), выходит за него замуж и переезжает в его родовое поместье. Однако там ее ждет презрительное отношение со стороны экономки его покойной жены (Ребекки де Винтер), которой не стало год назад, Слуги по-прежнему выполняют ее указания, все вещи и ритуалы в доме о ней напоминают, и главная героиня начинает чувствовать себя неловко. Роман несколько раз экранизировали, самая известная версия Альфреда Хичкока 1940 года была удостоена двух премий "Оскар" (как лучший фильм и за операторскую работу). По мнению критиков, новая лента не выдерживает сравнения с картиной короля фильмов ужасов.Так, Питер Брэдшоу из The Guardian <a href="https://www.theguardian.com/film/2020/oct/15/rebecca-review-ben-wheatley-armie-hammer-lily-james-kristin-scott-thomas" target="_blank">подчеркнул</a>, что Арми Хаммеру далеко до Лоренса Оливье, игравшего роль Максимилиана де Винтера в фильме 1940 года. Джастин Чанг из Los Angeles Times <a href="https://www.latimes.com/entertainment-arts/movies/story/2020-10-14/rebecca-review-armie-hammer-lily-james-netflix" target="_blank">написал</a>, что актеры "забыли вложить в фильм душу", а Майкл Филлипс из Chicago Tribune <a href="https://www.chicagotribune.com/entertainment/movies/michael-phillips/sc-mov-rebecca-netflix-review-1014-20201014-wuvp2yb6bzbdxcsxormbecvsxe-story.html" target="_blank">назвал</a> ремейк "красивым", но "пустым и неэмоциональным".

https://ria.ru/20201013/soul-1579547049.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, netflix, альфред хичкок