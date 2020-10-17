https://ria.ru/20201017/reanimatsiya-1580232667.html

В Приамурье отремонтировали отделение реанимации

Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T07:31

2020-10-17T07:31

2020-10-17T07:31

амурская область

общество

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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему пациентов оценил губернатор Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, сообщает правительство региона.В рамках "единой субсидии" на реконструкцию отделения выделили 295 миллионов рублей, 90 миллионов - на строительно-монтажные работы, остальные направлены на приобретение медоборудования."Завершили строительно-монтажные работы. Изначально здание находилось в неудовлетворительном состоянии, было очень много устаревших коммуникаций, мы прошли много согласований с проектной организацией", - отметил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.Общая площадь реконструированного реанимационного отделения - около 950 квадратных метров.Как сообщила Орлову руководитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> Светлана Леонтьева, сейчас на объекте идет этап производственного контроля. "Как только <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> даст свое заключение, сразу пациентов переведут в обновленное реанимационное отделение. Планируем, что это будет в ближайшее время", - рассказала Леонтьева.План социального развития центров экономического роста ("единая субсидия") - это программа по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. По данным Минвостокразвития, до 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 миллиарда рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют почти одну тысячу социальных объектов.

https://ria.ru/20180831/1527562832.html

амурская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амурская область, общество