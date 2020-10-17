В Приамурье отремонтировали отделение реанимации
БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт - РИА Новости. Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему пациентов оценил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство региона.
"Наша задача - создать в регионе современную систему оказания качественной медицинской помощи. И новое реанимационное отделение как раз отвечает этим требованиям - оно повысит качество помощи пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, и в конечном итоге будет помогать скорейшему их выздоровлению. Кроме того, ремонт отделения улучшит условия работы персонала", - цитирует Орлова правительство.
В рамках "единой субсидии" на реконструкцию отделения выделили 295 миллионов рублей, 90 миллионов - на строительно-монтажные работы, остальные направлены на приобретение медоборудования.
"Завершили строительно-монтажные работы. Изначально здание находилось в неудовлетворительном состоянии, было очень много устаревших коммуникаций, мы прошли много согласований с проектной организацией", - отметил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.
Общая площадь реконструированного реанимационного отделения - около 950 квадратных метров.
Как сообщила Орлову руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева, сейчас на объекте идет этап производственного контроля. "Как только Роспотребнадзор даст свое заключение, сразу пациентов переведут в обновленное реанимационное отделение. Планируем, что это будет в ближайшее время", - рассказала Леонтьева.
План социального развития центров экономического роста ("единая субсидия") - это программа по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов на Дальнем Востоке. По данным Минвостокразвития, до 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 миллиарда рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют почти одну тысячу социальных объектов.