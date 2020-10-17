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https://ria.ru/20201017/reanimatsiya-1580232667.html
В Приамурье отремонтировали отделение реанимации
Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:31
2020-10-17T07:31
амурская область
общество
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<strong>БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему пациентов оценил губернатор Приамурья <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Василий Орлов</a>, сообщает правительство региона.В рамках "единой субсидии" на реконструкцию отделения выделили 295 миллионов рублей, 90 миллионов - на строительно-монтажные работы, остальные направлены на приобретение медоборудования."Завершили строительно-монтажные работы. Изначально здание находилось в неудовлетворительном состоянии, было очень много устаревших коммуникаций, мы прошли много согласований с проектной организацией", - отметил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.Общая площадь реконструированного реанимационного отделения - около 950 квадратных метров.Как сообщила Орлову руководитель минздрава <a href="http://ria.ru/location_Amurskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Амурской области</a> Светлана Леонтьева, сейчас на объекте идет этап производственного контроля. "Как только <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> даст свое заключение, сразу пациентов переведут в обновленное реанимационное отделение. Планируем, что это будет в ближайшее время", - рассказала Леонтьева.План социального развития центров экономического роста ("единая субсидия") - это программа по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов на <a href="http://ria.ru/location_Far_East/" target="_blank" data-auto="true">Дальнем Востоке</a>. По данным Минвостокразвития, до 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 миллиарда рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют почти одну тысячу социальных объектов.
https://ria.ru/20180831/1527562832.html
амурская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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амурская область, общество

В Приамурье отремонтировали отделение реанимации

07:31 17.10.2020
 
© Depositphotos / sudok1Коридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Depositphotos / sudok1
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 окт - РИА Новости. Первый за 25 лет ремонт реанимационного отделения Амурской областной клинической больницы произведен в рамках "единой субсидии", готовность объекта к приему пациентов оценил губернатор Приамурья Василий Орлов, сообщает правительство региона.
"Наша задача - создать в регионе современную систему оказания качественной медицинской помощи. И новое реанимационное отделение как раз отвечает этим требованиям - оно повысит качество помощи пациентам, которые находятся в тяжелом состоянии, и в конечном итоге будет помогать скорейшему их выздоровлению. Кроме того, ремонт отделения улучшит условия работы персонала", - цитирует Орлова правительство.
В рамках "единой субсидии" на реконструкцию отделения выделили 295 миллионов рублей, 90 миллионов - на строительно-монтажные работы, остальные направлены на приобретение медоборудования.
"Завершили строительно-монтажные работы. Изначально здание находилось в неудовлетворительном состоянии, было очень много устаревших коммуникаций, мы прошли много согласований с проектной организацией", - отметил министр строительства и архитектуры региона Николай Сибиряков.
Общая площадь реконструированного реанимационного отделения - около 950 квадратных метров.
Как сообщила Орлову руководитель минздрава Амурской области Светлана Леонтьева, сейчас на объекте идет этап производственного контроля. "Как только Роспотребнадзор даст свое заключение, сразу пациентов переведут в обновленное реанимационное отделение. Планируем, что это будет в ближайшее время", - рассказала Леонтьева.
План социального развития центров экономического роста ("единая субсидия") - это программа по строительству, ремонту и модернизации социальных объектов на Дальнем Востоке. По данным Минвостокразвития, до 2022 года из федерального бюджета регионам выделят 98,6 миллиарда рублей, на эти деньги построят, отремонтируют и модернизируют почти одну тысячу социальных объектов.
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