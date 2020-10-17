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Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома
Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club". РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T05:19
2020-10-17T05:19
новости культуры
культура
музыка
лана дель рей (элизабет грант)
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости</strong>. Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club".Певица поет под гитару: "Дай мне полюбить тебя как женщине, обнять тебя как ребенка, светить подобно алмазу и быть именно такой, какой я должна быть".Песня появилась на Spotify еще до того, как исполнительница сообщила о ее выходе. Изначально предполагалось, что новый альбом выйдет в сентябре, но затем певица <a href="https://www.nme.com/news/music/lana-del-rey-to-release-new-track-let-me-love-you-like-a-woman-tonight-2786105" target="_blank">перенесла</a> его релиз на 7 января. Предыдущая пластинка певицы "Norman Fucking Rockwell" появилась в 2019 году.
https://ria.ru/20200728/1575066197.html
РИА Новости
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новости культуры, музыка, лана дель рей (элизабет грант)

Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома

05:19 17.10.2020
 
© Фото : Sav EntertainmentЛана Дель Рей
Лана Дель Рей - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : Sav Entertainment
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club".
Певица поет под гитару: "Дай мне полюбить тебя как женщине, обнять тебя как ребенка, светить подобно алмазу и быть именно такой, какой я должна быть".
Песня появилась на Spotify еще до того, как исполнительница сообщила о ее выходе.
Изначально предполагалось, что новый альбом выйдет в сентябре, но затем певица перенесла его релиз на 7 января.
Предыдущая пластинка певицы "Norman Fucking Rockwell" появилась в 2019 году.
Американская певица Лана Дель Рей выступает на сцене концертного зала Крокус Сити Холл в Москве - РИА Новости, 1920, 28.07.2020
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