Лана Дель Рей выпустила сингл нового альбома

Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club". РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T05:19

новости культуры

культура

музыка

лана дель рей (элизабет грант)

<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости</strong>. Лана Дель Рэй выпустила первый сингл "Let me love you like a woman” со своего предстоящего альбома "Chemtrails over the country club".Певица поет под гитару: "Дай мне полюбить тебя как женщине, обнять тебя как ребенка, светить подобно алмазу и быть именно такой, какой я должна быть".Песня появилась на Spotify еще до того, как исполнительница сообщила о ее выходе. Изначально предполагалось, что новый альбом выйдет в сентябре, но затем певица <a href="https://www.nme.com/news/music/lana-del-rey-to-release-new-track-let-me-love-you-like-a-woman-tonight-2786105" target="_blank">перенесла</a> его релиз на 7 января. Предыдущая пластинка певицы "Norman Fucking Rockwell" появилась в 2019 году.

