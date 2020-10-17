https://ria.ru/20201017/rakety-1580224056.html

Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты

Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:16

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дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты.Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.

https://ria.ru/20201015/raketa-1579885145.html

Неизвестное Лицо Трамп конечно знатный балабол. Когда на вооружение поставят рабочие образцы, тогда можно и говорить что есть ракеты. 20

Лысый Кучерявый А у шумеров есть гиперлупы. 11

10

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире