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Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:16
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сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты.Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.
https://ria.ru/20201015/raketa-1579885145.html
Трамп конечно знатный балабол. Когда на вооружение поставят рабочие образцы, тогда можно и говорить что есть ракеты.
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А у шумеров есть гиперлупы.
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сша
РИА Новости
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дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты

01:16 17.10.2020 (обновлено: 04:50 17.10.2020)
 
© AP Photo / Patrick SemanskyДебаты Трампа и Байдена в США
Дебаты Трампа и Байдена в США - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты.
"У нас теперь есть гиперзвуковые ракеты", - сказал Трамп, выступая во Флориде.
Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.
Американкий бомбардировщик B-52H Stratofortress с гиперзвуковой крылатой ракетой AGM-183A - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 09:25
Раскрыты характеристики новой американской гиперзвуковой ракеты
 
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Дональд ТрампСШАВ мире
 
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