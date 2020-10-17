https://ria.ru/20201017/rakety-1580224056.html
Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты
Президент США Дональд Трамп заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:16
2020-10-17T01:16
2020-10-17T04:50
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что у США уже есть гиперзвуковые ракеты.Ранее США сообщили об испытании прототипов гиперзвуковых ракет. Министр сухопутных сил Райан Маккарти заявил накануне, что ракета приземлилась "в шести дюймах" (15 сантиметрах) от цели.
https://ria.ru/20201015/raketa-1579885145.html
Неизвестное Лицо
Трамп конечно знатный балабол. Когда на вооружение поставят рабочие образцы, тогда можно и говорить что есть ракеты.
20
Лысый Кучерявый
А у шумеров есть гиперлупы.
11
10
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире