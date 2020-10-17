https://ria.ru/20201017/putin-1580281465.html

Путин провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:27

2020-10-17T16:27

2020-10-17T16:35

мухаммед бен сальман

опек

россия

владимир путин

саудовская аравия

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> провел телефонный разговор с наследным принцем <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a> <a href="http://ria.ru/person_Mukhammed_ben_Salman/" target="_blank" data-auto="true">Мухаммедом Бен Сальманом</a> Аль Саудом, сообщила пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> Владимира Путина с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом", - говорится в сообщении.Добавляется, что они обменялись мнениями о ходе реализации имеющихся договоренностей в формате "<a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК+</a>". Также с обеих сторон подчеркнута готовность к дальнейшей тесной координации на данном направлении в интересах поддержания стабильности на мировом рынке энергоносителей.

https://ria.ru/20200907/vaktsina-1576882710.html

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саудовская аравия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мухаммед бен сальман, опек, россия, владимир путин, саудовская аравия, в мире