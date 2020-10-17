Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201017/pushkin-1580304890.html
Умерла праправнучка Пушкина
В Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта Александра Пушкина Галина Усова. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T20:32
2020-10-17T21:32
культура
александр пушкин
тамбовская область
мичуринск
архангельск
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580304259_0:72:1128:707_1400x0_80_0_0_a4a74dc1929331cbecc5a97c8b15baaa.jpg
<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/">Тамбовской области</a></u> на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> Галина Усова."Перестало биться сердце &lt;...&gt; доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете", — сообщается на сайте вуза.Прощание с Усовой состоится 18 октября в 10:30 в Боголюбском кафедральном соборе <a href="http://ria.ru/location_Michurinsk/" target="_blank" data-auto="true">Мичуринска</a>.Галина Усова родилась в 1938 в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>. В школе ее кумиром был И. В. Мичурин, поэтому получать высшее образование она поехала в город, названный в его честь, говорится в сообщении университета. Успешно сдав вступительные экзамены, Усова стала студенткой Плодоовощного института (ныне — Мичуринский ГАУ).Как отмечают в вузе, судьба праправнучки поэта была тесно связана с Мичуринском, где она преподавала, проводила научные исследования, участвовала в составлении Красной книги Тамбовской области и провела последние дни жизни.
И ?
16
2
тамбовская область
мичуринск
архангельск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580304259_0:0:1128:846_1400x0_80_0_0_8d6e69ef2565d609e5f5ccac846dec6b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр пушкин, тамбовская область, мичуринск, архангельск, общество

Умерла праправнучка Пушкина

20:32 17.10.2020 (обновлено: 21:32 17.10.2020)
 
© Фото : ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУГалина Усова
Галина Усова - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт — РИА Новости. В Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта Александра Пушкина Галина Усова.
"Перестало биться сердце <...> доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете", — сообщается на сайте вуза.
Прощание с Усовой состоится 18 октября в 10:30 в Боголюбском кафедральном соборе Мичуринска.
Галина Усова родилась в 1938 в Архангельске. В школе ее кумиром был И. В. Мичурин, поэтому получать высшее образование она поехала в город, названный в его честь, говорится в сообщении университета. Успешно сдав вступительные экзамены, Усова стала студенткой Плодоовощного института (ныне — Мичуринский ГАУ).
Как отмечают в вузе, судьба праправнучки поэта была тесно связана с Мичуринском, где она преподавала, проводила научные исследования, участвовала в составлении Красной книги Тамбовской области и провела последние дни жизни.
 
Обсудить2
КультураАлександр ПушкинТамбовская областьМичуринскАрхангельскОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния