https://ria.ru/20201017/pushkin-1580304890.html

Умерла праправнучка Пушкина

В Тамбовской области на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта Александра Пушкина Галина Усова. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:32

2020-10-17T20:32

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культура

александр пушкин

тамбовская область

мичуринск

архангельск

общество

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<strong>ЯРОСЛАВЛЬ, 17 окт — РИА Новости.</strong> В <u><a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/">Тамбовской области</a></u> на 82-м году жизни умерла праправнучка русского поэта <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Pushkin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Пушкина</a> Галина Усова."Перестало биться сердце <...> доктора сельскохозяйственных наук, профессора Галины Северьяновны Усовой, много лет проработавшей в Мичуринском государственном аграрном университете", — сообщается на сайте вуза.Прощание с Усовой состоится 18 октября в 10:30 в Боголюбском кафедральном соборе <a href="http://ria.ru/location_Michurinsk/" target="_blank" data-auto="true">Мичуринска</a>.Галина Усова родилась в 1938 в <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelsk/" target="_blank" data-auto="true">Архангельске</a>. В школе ее кумиром был И. В. Мичурин, поэтому получать высшее образование она поехала в город, названный в его честь, говорится в сообщении университета. Успешно сдав вступительные экзамены, Усова стала студенткой Плодоовощного института (ныне — Мичуринский ГАУ).Как отмечают в вузе, судьба праправнучки поэта была тесно связана с Мичуринском, где она преподавала, проводила научные исследования, участвовала в составлении Красной книги Тамбовской области и провела последние дни жизни.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр пушкин, тамбовская область, мичуринск, архангельск, общество