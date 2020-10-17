https://ria.ru/20201017/poteri-1580273795.html

Ученые предрекли Украине потерю территорий

Часть украинских территорий может уйти под воду из-за глобального потепления. Такой прогноз сделала климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T15:04

2020-10-17T15:04

2020-10-17T20:37

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Украине предрекли потерю территорий

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Часть украинских территорий может уйти под воду из-за глобального потепления. Такой прогноз сделала климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей портала "<a href="https://glavred.info" target="_blank" rel="nofollow noopener">Главред</a>". Специалиста попросили прокомментировать прогнозы, согласно которым часть суши окажется затоплена из-за повышения уровня Мирового океана. Речь шла о <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппинах</a>, Британских островах и Крыме. Балабух заявила, что полуострову не грозит такой сценарий, так как он "высокий", однако угроза есть для <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Она объяснила, что это может произойти из-за повышения средних температур в арктических широтах, что ускоряет процесс таяния ледников. А это, в свою очередь, поднимает уровень Мирового океана. "За период с 1901 по 2010 год уровень Мирового океана повысился на 19 сантиметров. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем", — предупредила Балабух. Кроме того, собеседница издания обратила внимание на другую угрозу — эрозию побережья, которая может быть вызвана подтоплением прибрежных территорий. <strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/science/20201017/248341987.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ>></a></em></strong>

https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html

https://ria.ru/20200628/1573591413.html

nakιs Kamakιs По этим же причинам Крым и Донбас уже уплыли. 99

Сергей Петрович Фруцкий А процесс в отношении Киева ускорить нельзя? 84

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля - риа наука, украина, в мире