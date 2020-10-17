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Ученые предрекли Украине потерю территорий
Часть украинских территорий может уйти под воду из-за глобального потепления. Такой прогноз сделала климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T15:04
2020-10-17T20:37
земля - риа наука
украина
в мире
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Украине предрекли потерю территорий
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Часть украинских территорий может уйти под воду из-за глобального потепления. Такой прогноз сделала климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей портала "<a href="https://glavred.info" target="_blank" rel="nofollow noopener">Главред</a>". Специалиста попросили прокомментировать прогнозы, согласно которым часть суши окажется затоплена из-за повышения уровня Мирового океана. Речь шла о <a href="http://ria.ru/location_Philippines/" target="_blank" data-auto="true">Филиппинах</a>, Британских островах и Крыме. Балабух заявила, что полуострову не грозит такой сценарий, так как он "высокий", однако угроза есть для <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>. Она объяснила, что это может произойти из-за повышения средних температур в арктических широтах, что ускоряет процесс таяния ледников. А это, в свою очередь, поднимает уровень Мирового океана. "За период с 1901 по 2010 год уровень Мирового океана повысился на 19 сантиметров. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем", — предупредила Балабух. Кроме того, собеседница издания обратила внимание на другую угрозу — эрозию побережья, которая может быть вызвана подтоплением прибрежных территорий. <strong><em>Полный текст статьи читайте на сайте</em></strong> <strong><em><a href="https://inosmi.ru/science/20201017/248341987.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">ИноСМИ&gt;&gt;</a></em></strong>
https://ria.ru/20201003/krym-1578154275.html
https://ria.ru/20200628/1573591413.html
По этим же причинам Крым и Донбас уже уплыли.
99
А процесс в отношении Киева ускорить нельзя?
84
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украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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земля - риа наука, украина, в мире

Ученые предрекли Украине потерю территорий

15:04 17.10.2020 (обновлено: 20:37 17.10.2020)
 
© Depositphotos / masintosПобережье Азовского моря в Мариуполе
Побережье Азовского моря в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Depositphotos / masintos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Часть украинских территорий может уйти под воду из-за глобального потепления. Такой прогноз сделала климатолог Вера Балабух, отвечая на вопросы читателей портала "Главред".
Специалиста попросили прокомментировать прогнозы, согласно которым часть суши окажется затоплена из-за повышения уровня Мирового океана. Речь шла о Филиппинах, Британских островах и Крыме. Балабух заявила, что полуострову не грозит такой сценарий, так как он "высокий", однако угроза есть для Украины.
"На Украине могут быть подтоплены определенные части побережья Азовского и Черного морей. Так, например, районы Измаила и Вилкова в Одесской области мы можем потерять вообще", — сказала климатолог.
Она объяснила, что это может произойти из-за повышения средних температур в арктических широтах, что ускоряет процесс таяния ледников. А это, в свою очередь, поднимает уровень Мирового океана.
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"За период с 1901 по 2010 год уровень Мирового океана повысился на 19 сантиметров. Такие изменения будут продолжаться и в дальнейшем", — предупредила Балабух.
Кроме того, собеседница издания обратила внимание на другую угрозу — эрозию побережья, которая может быть вызвана подтоплением прибрежных территорий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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