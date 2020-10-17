https://ria.ru/20201017/pogoda-1580238782.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

Облачная погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T09:23

2020-10-17T09:23

2020-10-17T09:23

евгений тишковец

москва

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Нас ждёт облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс 5-7, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 4-9",- сказал Тишковец.Он отметил, что такая температура даже немного ниже климатической нормы октября.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество