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Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
Облачная погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:23
2020-10-17T09:23
евгений тишковец
москва
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Облачная погода без осадков ожидается в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Tishkovec/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Тишковец</a>."Нас ждёт облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс 5-7, в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> плюс 4-9",- сказал Тишковец.Он отметил, что такая температура даже немного ниже климатической нормы октября.Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду.Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
https://radiosputnik.ria.ru/20201013/pogoda-1579514139.html
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евгений тишковец, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу

09:23 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТерритория парка имени 50-летия Октября в Москве
Территория парка имени 50-летия Октября в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидается в Москве в субботу, воздух в столице прогреется лишь до плюс 7 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Нас ждёт облачная с прояснениями погода, без осадков. В Москве плюс 5-7, в Подмосковье плюс 4-9",- сказал Тишковец.
Он отметил, что такая температура даже немного ниже климатической нормы октября.
Синоптик добавил, что ожидается юго-восточный ветер, 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.
Лист клена на скамейке в Летнем саду в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.10.2020
13 октября, 08:30
Норма колеблется. Ждать ли россиянам сюрпризов от погоды к концу осени?
 
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Евгений ТишковецМоскваМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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