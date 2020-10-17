https://ria.ru/20201017/podderzhka-1580230525.html
В WhatsApp появится долгожданная функция
В мессенджере WhatsApp появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает WeBetaInfo. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T04:44
2020-10-17T04:44
2020-10-17T04:44
whatsapp inc.
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_0:128:3413:2048_1400x0_80_0_0_1174b48dc48db44a3c57b958ef4daeba.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>В мессенджере <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank">WeBetaInfo</a>.В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого юзер получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.Отмечается, что ранее для обращения в службу поддержки мессенджера необходимо было отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.
https://ria.ru/20201008/whatsapp-1578742583.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1576968097_562:0:3293:2048_1400x0_80_0_0_926e91ca0217d871c5d7ebcd3207aca3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
whatsapp inc., технологии