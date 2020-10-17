https://ria.ru/20201017/podderzhka-1580230525.html

В WhatsApp появится долгожданная функция

В мессенджере WhatsApp появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает WeBetaInfo. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T04:44

2020-10-17T04:44

2020-10-17T04:44

whatsapp inc.

технологии

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>В мессенджере <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank">WeBetaInfo</a>.В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого юзер получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.Отмечается, что ранее для обращения в службу поддержки мессенджера необходимо было отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.

https://ria.ru/20201008/whatsapp-1578742583.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

whatsapp inc., технологии