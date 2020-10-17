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В WhatsApp появится долгожданная функция
В мессенджере WhatsApp появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает WeBetaInfo. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T04:44
2020-10-17T04:44
whatsapp inc.
технологии
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>В мессенджере <a href="http://ria.ru/organization_WhatsApp_Inc/" target="_blank" data-auto="true">WhatsApp</a> появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает <a href="https://wabetainfo.com/" target="_blank">WeBetaInfo</a>.В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого юзер получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.Отмечается, что ранее для обращения в службу поддержки мессенджера необходимо было отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.
https://ria.ru/20201008/whatsapp-1578742583.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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whatsapp inc., технологии

В WhatsApp появится долгожданная функция

04:44 17.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЛоготип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера
Логотип мессенджера WhatsApp на экранах смартфона и компьютера - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. В мессенджере WhatsApp появится долгожданная возможность связываться со службой поддержки в специальном чате внутри приложения, об этом сообщает WeBetaInfo.
В меню настроек бета-версии приложения 2.20.202.7 для ОС Android появился новый раздел, где пользователь сможет создать запрос, включив туда информацию о своем устройстве и какой-либо проблеме. После этого юзер получит сообщение в специальном чате поддержки, в котором он сможет общаться с техническим специалистом.
Функция находится в стадии разработки, дата ее выхода неизвестна.
Отмечается, что ранее для обращения в службу поддержки мессенджера необходимо было отправить электронное письмо на специальный почтовый адрес.
Девушка набирает текстовое сообщение в WhatsApp - РИА Новости, 1920, 08.10.2020
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WhatsApp Inc.Технологии
 
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