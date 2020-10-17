https://ria.ru/20201017/perestrelka-1580223788.html

Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани

Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали при попытке задержания боевика, открывшего по ним огонь, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:10

2020-10-17T01:10

2020-10-17T07:29

назрань

происшествия

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<strong>НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a> ликвидировали при попытке задержания боевика, открывшего по ним огонь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее источник сообщил, что перестрелка в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> произошла вечером в пятницу, в результате взорвался автомобиль, находившийся в нем мужчина погиб.По словам собеседника агентства, силовики попытались остановить автомобиль, в котором, как предполагалось, находился боевик.

https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html

назрань

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

назрань, происшествия