https://ria.ru/20201017/perestrelka-1580223788.html
Источник рассказал о ликвидации боевика в Назрани
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии ликвидировали при попытке задержания боевика, открывшего по ним огонь, сообщил РИА Новости источник в силовых... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:10
2020-10-17T01:10
2020-10-17T07:29
назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="https://ria.ru/location_Ingushetija/" target="_blank">Ингушетии</a> ликвидировали при попытке задержания боевика, открывшего по ним огонь, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.Ранее источник сообщил, что перестрелка в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a> произошла вечером в пятницу, в результате взорвался автомобиль, находившийся в нем мужчина погиб.По словам собеседника агентства, силовики попытались остановить автомобиль, в котором, как предполагалось, находился боевик.
https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрань, происшествия