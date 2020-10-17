https://ria.ru/20201017/perestrelka-1580221281.html
Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
Перестрелка произошла вечером в пятницу в Назрани, в результате погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:36
2020-10-17T00:36
2020-10-17T07:50
назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Перестрелка произошла вечером в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a>, в результате погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии."Вечером в пятницу в Назрани произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, подробности происшествия выясняются.На месте перестрелки в Назрани, по данным источника, взорвался автомобиль, после чего полностью сгорел. Погибший находился в ней.
https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html
1
назрань
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
назрань, происшествия