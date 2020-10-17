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Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани
Перестрелка произошла вечером в пятницу в Назрани, в результате погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T00:36
2020-10-17T07:50
назрань
происшествия
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<strong>НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости.</strong> Перестрелка произошла вечером в пятницу в <a href="http://ria.ru/location_Nazran/" target="_blank" data-auto="true">Назрани</a>, в результате погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии."Вечером в пятницу в Назрани произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.По его словам, подробности происшествия выясняются.На месте перестрелки в Назрани, по данным источника, взорвался автомобиль, после чего полностью сгорел. Погибший находился в ней.
https://ria.ru/20201015/volgograd-1579951760.html
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назрань
РИА Новости
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60
назрань, происшествия

Источник: один человек погиб при перестрелке в Назрани

00:36 17.10.2020 (обновлено: 07:50 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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НАЛЬЧИК, 17 окт – РИА Новости. Перестрелка произошла вечером в пятницу в Назрани, в результате погиб один человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Ингушетии.
"Вечером в пятницу в Назрани произошла перестрелка, в результате которой, по предварительным данным, погиб один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, подробности происшествия выясняются.
На месте перестрелки в Назрани, по данным источника, взорвался автомобиль, после чего полностью сгорел. Погибший находился в ней.
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НазраньПроисшествия
 
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