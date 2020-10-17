https://ria.ru/20201017/odessa-1580233346.html

В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту

Городская историко-топонимическая комиссия Одессы приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T07:43

2020-10-17T07:43

2020-10-17T07:45

михаил саакашвили

одесса

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Городская историко-топонимическая комиссия <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессы</a> приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщил мэр города <a href="http://ria.ru/person__300/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Труханов</a>.Он заявил о продолжении процедуры возвращения одесским улицам предыдущих названий. Мэр отметил, что это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> в рамках процесса декоммунизации.Он также отметил, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом."То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - указал Труханов.Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. "И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - заключил мэр города.

https://ria.ru/20200201/1564150984.html

Адам Ваксель Историческая справедливость это русский город Одесса. 29

Frontosa Моя Одесса, Молодцы! 17

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одесса

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил саакашвили, одесса, в мире