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В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
Городская историко-топонимическая комиссия Одессы приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:43
2020-10-17T07:45
михаил саакашвили
одесса
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Городская историко-топонимическая комиссия <a href="http://ria.ru/location_Odessa/" target="_blank" data-auto="true">Одессы</a> приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщил мэр города <a href="http://ria.ru/person__300/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Труханов</a>.Он заявил о продолжении процедуры возвращения одесским улицам предыдущих названий. Мэр отметил, что это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора <a href="http://ria.ru/location_Odessa_Oblast/" target="_blank" data-auto="true">Одесской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Saakashvili/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Саакашвили</a> в рамках процесса декоммунизации.Он также отметил, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом."То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - указал Труханов.Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. "И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - заключил мэр города.
https://ria.ru/20200201/1564150984.html
Историческая справедливость это русский город Одесса.
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Моя Одесса, Молодцы!
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одесса
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михаил саакашвили, одесса, в мире

В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту

07:43 17.10.2020 (обновлено: 07:45 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПорт Одессы
Порт Одессы - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Игорь Маслов
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Городская историко-топонимическая комиссия Одессы приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
Он заявил о продолжении процедуры возвращения одесским улицам предыдущих названий. Мэр отметил, что это те улицы, которые ранее были переименованы личным решением экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в рамках процесса декоммунизации.

"Городская историко-топонимическая комиссия поддержала мое обращение и приняла решение о возвращении предыдущих названий проспекту Маршала Жукова и улице 25-й Чапаевской Дивизии", - написал Труханов на своей странице в Facebook.

Он также отметил, что для этого есть все законные основания. В частности, Георгий Жуков не подпадает под закон о декоммунизации, поскольку является борцом с фашизмом.
"То же касается и улицы 25-й Чапаевской Дивизии - легендарного формирования, которое защищало наш город от оккупантов в годы войны", - указал Труханов.
Глава Одессы добавил, что впереди предстоит еще много работы, но главные шаги уже сделаны. "И мы сделаем все возможное, чтобы окончательно восстановить историческую справедливость", - заключил мэр города.
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