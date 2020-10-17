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Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери
Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из Огайо разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:07
2020-10-17T16:07
огайо
сша
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat. Американка собиралась высушить волосы феном и чтобы занять чем-то дочь, дала ей свой телефон. Пока 30-летняя женщина переодевалась, ребенок несколько раз сфотографировал ее в голом виде и разослал полутора десяткам ее знакомых — друзьям, клиентам и коллегам. Женщина сразу стала извиняться перед всеми получившими сообщения от ее имени. Впрочем, некоторые получили только фото потолка в комнате или ноги ребенка. Шмитт работает в компании у своих родителей. Девушка с юмором отнеслась к ситуации и поделилась ей со своими подписчиками. Некоторые посмеялись над произошедшим, другие посочувствовали.
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огайо
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огайо, сша, в мире

Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери

16:07 17.10.2020
 
© Фото : @emily.kutschbach/FacebookЭмили Шмитт
Эмили Шмитт - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : @emily.kutschbach/Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из Огайо разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat.
Американка собиралась высушить волосы феном и чтобы занять чем-то дочь, дала ей свой телефон. Пока 30-летняя женщина переодевалась, ребенок несколько раз сфотографировал ее в голом виде и разослал полутора десяткам ее знакомых — друзьям, клиентам и коллегам.
"Я чуть не сгорела со стыда. Думаю, я тогда буквально умерла на минуту и ожила, чтобы объяснить людям, что произошло", — цитирует Шмитт Daily Mail.
Женщина сразу стала извиняться перед всеми получившими сообщения от ее имени. Впрочем, некоторые получили только фото потолка в комнате или ноги ребенка.
Шмитт работает в компании у своих родителей. Девушка с юмором отнеслась к ситуации и поделилась ей со своими подписчиками. Некоторые посмеялись над произошедшим, другие посочувствовали.
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