https://ria.ru/20201017/nudes-1580279289.html

Двухлетняя девочка выложила в Сети фотографии обнаженной матери

Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из Огайо разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:07

2020-10-17T16:07

2020-10-17T16:07

огайо

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Двухлетняя дочь Эмили Шмитт из <a href="http://ria.ru/location_StateofOhio/" target="_blank" data-auto="true">Огайо</a> разослала обнаженные фотографии матери всем ее контактам в Snapchat. Американка собиралась высушить волосы феном и чтобы занять чем-то дочь, дала ей свой телефон. Пока 30-летняя женщина переодевалась, ребенок несколько раз сфотографировал ее в голом виде и разослал полутора десяткам ее знакомых — друзьям, клиентам и коллегам. Женщина сразу стала извиняться перед всеми получившими сообщения от ее имени. Впрочем, некоторые получили только фото потолка в комнате или ноги ребенка. Шмитт работает в компании у своих родителей. Девушка с юмором отнеслась к ситуации и поделилась ей со своими подписчиками. Некоторые посмеялись над произошедшим, другие посочувствовали.

https://ria.ru/20201007/cuties-1578619923.html

огайо

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

огайо, сша, в мире