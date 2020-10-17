https://ria.ru/20201017/nevesta-1580230397.html

Обругавшая ведущих "Давай поженимся" "невеста" объяснила свой поступок

Участница шоу "Давай поженимся" Дарья, обматерившая в эфире ведущих Розу Сябитову и Ларису Гузееву, объяснила свой поступок в комментарии "МК". РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T04:33

2020-10-17T04:33

2020-10-17T04:33

шоубиз

россия

лариса гузеева

роза сябитова

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Участница шоу "Давай поженимся" Дарья, обматерившая в эфире ведущих <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Розу Сябитову</a> и <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларису Гузееву</a>, объяснила свой поступок в комментарии <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"МК"</a>.По утверждению 31-летней женщины, Сябитова и Гузеева также не выбирали выражений в ее адрес, однако эти фразы вырезали из эфира. По мнению Дарьи, Сябитова вела себя по отношению к ней крайне некорректно.Это уже второе появление 31-летней Дарьи, которая является матерью троих детей, в проекте.

https://ria.ru/20200327/1569220807.html

Kalita Неизвестный Давно пора закрыть эту глупую передачу, где ведущие просто хамки. 35

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, лариса гузеева, роза сябитова