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Шоубиз
https://ria.ru/20201017/nevesta-1580230397.html
Обругавшая ведущих "Давай поженимся" "невеста" объяснила свой поступок
Участница шоу "Давай поженимся" Дарья, обматерившая в эфире ведущих Розу Сябитову и Ларису Гузееву, объяснила свой поступок в комментарии "МК". РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T04:33
2020-10-17T04:33
шоубиз
россия
лариса гузеева
роза сябитова
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Участница шоу "Давай поженимся" Дарья, обматерившая в эфире ведущих <a href="http://ria.ru/person_Roza_Sjabitova/" target="_blank" data-auto="true">Розу Сябитову</a> и <a href="http://ria.ru/person_larisa-guzeeva/" target="_blank" data-auto="true">Ларису Гузееву</a>, объяснила свой поступок в комментарии <a href="https://www.mk.ru/" target="_blank">"МК"</a>.По утверждению 31-летней женщины, Сябитова и Гузеева также не выбирали выражений в ее адрес, однако эти фразы вырезали из эфира. По мнению Дарьи, Сябитова вела себя по отношению к ней крайне некорректно.Это уже второе появление 31-летней Дарьи, которая является матерью троих детей, в проекте.
https://ria.ru/20200327/1569220807.html
Давно пора закрыть эту глупую передачу, где ведущие просто хамки.
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россия
РИА Новости
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россия, лариса гузеева, роза сябитова

Обругавшая ведущих "Давай поженимся" "невеста" объяснила свой поступок

04:33 17.10.2020
 
© Давай поженимся!Кадр программы "Давай поженимся"
Кадр программы Давай поженимся - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Давай поженимся!
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участница шоу "Давай поженимся" Дарья, обматерившая в эфире ведущих Розу Сябитову и Ларису Гузееву, объяснила свой поступок в комментарии "МК".
По утверждению 31-летней женщины, Сябитова и Гузеева также не выбирали выражений в ее адрес, однако эти фразы вырезали из эфира. По мнению Дарьи, Сябитова вела себя по отношению к ней крайне некорректно.
"Я защищалась как могла. А получила нападение. Я вспыльчивая девушка — когда начинают говорить неправду, я за словом в карман не полезу", — заявила участница шоу.
Это уже второе появление 31-летней Дарьи, которая является матерью троих детей, в проекте.
XXIX ММКФ - РИА Новости, 1920, 27.03.2020
27 марта, 09:57
Гузеева покинула студию "Давай поженимся!" из-за оскорблений невесты
 
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ШоубизРоссияЛариса ГузееваРоза Сябитова
 
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