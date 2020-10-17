В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС, текст поправки опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Авторами поправки стали сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников.
Согласно редакции законопроекта, принятой в первом чтении, председатель КС и его заместитель назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента на шесть лет из числа судей КС. Парламентарии предложили снять ограничение по выбору кандидатов из числа судей.
"Председатель и заместитель председателя Конституционного суда Российской Федерации назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации сроком на шесть лет", - говорится в тексте поправки.
Кроме того, комитетом была одобрена поправка, согласно которой Верховный суд РФ "не позднее трех месяцев после опубликования постановления Конституционного суда РФ обеспечивает приведение разъяснений по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ, касающихся норм, в отношении которых Конституционным судом РФ было принято постановление о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ или о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным судом РФ истолковании, в соответствие с указанным постановлением Конституционного суда РФ".
Согласно редакции законопроекта первого чтения, Верховный суд РФ должен был давать разъяснения не позднее двух месяцев после опубликования постановления КС.
Ранее президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в Конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов.
13 октября, 14:10Госдума одобрила в первом чтении проект о Конституционном суде