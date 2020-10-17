https://ria.ru/20201017/naznachenie-1580305018.html

В Госдуме поддержали поправку о назначении главы Конституционного суда

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:32

2020-10-17T20:32

2020-10-17T20:32

россия

андрей клишас

совет федерации рф

павел крашенинников

госдума рф

конституционный суд рф

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству поддержал поправку ко второму чтению законопроекта о Конституционном суде РФ, согласно которой снимается ограничение на назначение председателя суда и его заместителя из числа судей КС, текст поправки опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.Авторами поправки стали сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a> и депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a>.Согласно редакции законопроекта, принятой в первом чтении, председатель КС и его заместитель назначаются на должность <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Советом Федерации</a> по представлению президента на шесть лет из числа судей КС. Парламентарии предложили снять ограничение по выбору кандидатов из числа судей."Председатель и заместитель председателя Конституционного суда <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> назначаются на должность Советом Федерации по представлению президента Российской Федерации сроком на шесть лет", - говорится в тексте поправки.Кроме того, комитетом была одобрена поправка, согласно которой Верховный суд РФ "не позднее трех месяцев после опубликования постановления Конституционного суда РФ обеспечивает приведение разъяснений по вопросам судебной практики в целях обеспечения единообразного применения законодательства РФ, касающихся норм, в отношении которых Конституционным судом РФ было принято постановление о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений не соответствующими Конституции РФ или о признании нормативного акта или договора либо отдельных их положений соответствующими Конституции РФ в данном Конституционным судом РФ истолковании, в соответствие с указанным постановлением Конституционного суда РФ".Согласно редакции законопроекта первого чтения, Верховный суд РФ должен был давать разъяснения не позднее двух месяцев после опубликования постановления КС.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> внес в Госдуму пакет проектов для реализации принятых поправок в Конституцию. Среди документов - новая редакция федерального конституционного закона "О правительстве Российской Федерации", поправки в законы "О Конституционном суде РФ", "О прокуратуре РФ", "О безопасности", "Об уполномоченном по правам человека в РФ", а также изменения в статьи 1 и 16 федерального закона "О Федеральной службе безопасности" и статьи 12 и 17 федерального закона "О внешней разведке" и в ряд других федеральных конституционных законов и отдельных законодательных актов.

https://ria.ru/20201017/sudi-1580297631.html

https://ria.ru/20201013/sud-1579577841.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, совет федерации рф, павел крашенинников, госдума рф, конституционный суд рф, владимир путин, политика