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https://ria.ru/20201017/moskva-1580304353.html
В московской квартире нашли тела двух молодых людей, сообщил источник
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T20:28
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москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В квартире на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, девушка застрелила молодого человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел на Привольной улице.
https://ria.ru/20200729/1575124590.html
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РИА Новости
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москва, происшествия

В московской квартире нашли тела двух молодых людей, сообщил источник

20:28 17.10.2020 (обновлено: 22:26 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Предварительно, девушка застрелила молодого человека", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, инцидент произошел на Привольной улице.
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