https://ria.ru/20201017/moskva-1580304353.html

В московской квартире нашли тела двух молодых людей, сообщил источник

В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:28

2020-10-17T20:28

2020-10-17T22:26

москва

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_6b4ca52810b05aace2f6e60c84c9d3f9.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В квартире на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, девушка застрелила молодого человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел на Привольной улице.

https://ria.ru/20200729/1575124590.html

1

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия