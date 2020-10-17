https://ria.ru/20201017/moskva-1580304353.html
В московской квартире нашли тела двух молодых людей, сообщил источник
В квартире на юго-востоке Москвы нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T20:28
2020-10-17T20:28
2020-10-17T22:26
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> В квартире на юго-востоке <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> нашли тела парня и девушки с огнестрельными ранениями, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах."Предварительно, девушка застрелила молодого человека", — рассказал собеседник агентства.По его словам, инцидент произошел на Привольной улице.
https://ria.ru/20200729/1575124590.html
1
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия