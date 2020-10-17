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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/moskva-1580237022.html
В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 272 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T09:06
2020-10-17T09:09
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 272 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227", - сообщила вице-мэр.<em>Последние данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></u></em>
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество

В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19

09:06 17.10.2020 (обновлено: 09:09 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце "Крылатское" в Москве
Медицинский работник и пациенты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское в Москве - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Еще 2001 пациент вылечился от коронавируса в Москве, всего московские врачи вылечили от коронавируса более 272 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2001 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 272 227", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаАнастасия РаковаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваОбщество
 
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