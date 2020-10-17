https://ria.ru/20201017/minsk-1580285708.html

Правозащитники заявили о 30 задержанных на акции студентов в Минске

Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными минимум о 30 задержанных во время несанкционированной... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T17:05

2020-10-17T17:05

2020-10-17T17:05

протесты в белоруссии

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Не зарегистрированный властями Белоруссии правозащитный центр "Весна" сообщил, что располагает данными минимум о 30 задержанных во время несанкционированной акции протеста студентов в Минске.Правозащитники публикуют на своем сайте список имен 30 человек, о задержании которых в районе проведения студенческого протеста им известно. В списке значатся трое журналистов.Как ранее сообщал корреспондент РИА Новости, в субботу сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска. Кроме того, были задержаны несколько освещавших эту несанкционированную акцию белорусских журналистов, в том числе интернет-порталов Tut.by и Onliner, а также корреспондент РИА Новости, который был вскоре отпущен после проверки документов. В минской милиции подтвердили задержания участников акции, не уточнив количество задержанных. Относительно журналистов в милиции отметили, что сотрудники СМИ доставлены в одно из РУВД города для разбирательства, речи об их задержании на данный момент не идет.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201017/minsk-1580278324.html

Козьма ПРУТКОВ. Устали ребята - правозащитники, я имею в виду милицию. Мало задерживать стали, а зря, тараканов стоит лишь попустить, как они сразу расплодятся. 28

Вячеслав Тарасов Ну что, теперь в армию) 25

13

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания участников студенческого марша в Минске Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова. 2020-10-17T17:05 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире