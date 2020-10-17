https://ria.ru/20201017/minsk-1580262927.html

В Минске задержали участников студенческой акции протеста

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более десяти участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:16

2020-10-17T13:16

2020-10-17T14:37

tut.by

белоруссия

протесты в белоруссии

минск

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/11/1580264722_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_79356297b8260cabd3d0d61f17ac562e.jpg

<strong>МИНСК, 17 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу задержали более десяти участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В пресс-службе минской милиции это подтвердили.Точное число задержанных не называется. Среди них был и сотрудник РИА Новости, его отпустили после проверки документов.Несанкционированное шествие началось от Минского государственного лингвистического университета. Около 12:50 по местному времени (совпадает с московским) колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта Независимости и улицы Козлова.Перейдя дорогу, участники шествия столкнулись с силовиками, которые ожидали участников марша в припаркованных возле перекрестка тонированных микроавтобусах без номеров. Когда они начали задержания, митингующие бросились врассыпную: в магазины, кафе и на другую сторону дороги. Более десяти человек правоохранители догнали, жестко посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных — журналисты белорусских изданий <a href="http://ria.ru/organization_tutby/" target="_blank" data-auto="true">TUT.by</a> и Onliner.Большинство протестующих после этого разошлись.Ситуация в БелоруссииПротесты в Минске и других городах республики начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Его оппоненты не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, в первые дни акций задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579555366.html

https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Всех протестующих студентов, лёгким движением руки, перевести на платную форму обучения. И пусть, Польша платит им в течение 5-ти лет. На сегодня - наказание рублём, самре действенное. 400

Некто Неизвестный не во всех вузах в субботу есть занятия, так что ваше обобщение про прогульщиков не выдерживает критики 82

347

белоруссия

минск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания участников студенческого марша в Минске Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова. 2020-10-17T13:16 true PT0M29S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

tut.by, белоруссия, минск, в мире