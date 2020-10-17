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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201017/minsk-1580262927.html
В Минске задержали участников студенческой акции протеста
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более десяти участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:16
2020-10-17T14:37
tut.by
белоруссия
протесты в белоруссии
минск
в мире
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<strong>МИНСК, 17 окт — РИА Новости.</strong> Сотрудники правоохранительных органов <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в субботу задержали более десяти участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.В пресс-службе минской милиции это подтвердили.Точное число задержанных не называется. Среди них был и сотрудник РИА Новости, его отпустили после проверки документов.Несанкционированное шествие началось от Минского государственного лингвистического университета. Около 12:50 по местному времени (совпадает с московским) колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта Независимости и улицы Козлова.Перейдя дорогу, участники шествия столкнулись с силовиками, которые ожидали участников марша в припаркованных возле перекрестка тонированных микроавтобусах без номеров. Когда они начали задержания, митингующие бросились врассыпную: в магазины, кафе и на другую сторону дороги. Более десяти человек правоохранители догнали, жестко посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных — журналисты белорусских изданий <a href="http://ria.ru/organization_tutby/" target="_blank" data-auto="true">TUT.by</a> и Onliner.Большинство протестующих после этого разошлись.Ситуация в БелоруссииПротесты в Минске и других городах республики начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Его оппоненты не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, в первые дни акций задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201013/belorussiya-1579555366.html
https://ria.ru/20201016/oruzhie-1580146389.html
Всех протестующих студентов, лёгким движением руки, перевести на платную форму обучения. И пусть, Польша платит им в течение 5-ти лет. На сегодня - наказание рублём, самре действенное.
400
не во всех вузах в субботу есть занятия, так что ваше обобщение про прогульщиков не выдерживает критики
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белоруссия
минск
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры задержания участников студенческого марша в Минске
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более 10 участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Несанкционированное шествие начало движение от Минского государственного лингвистического университета, который ранее был объявлен точкой сбора участников марша. Около 12.50 по местному времени колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта независимости и улицы Козлова.
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tut.by, белоруссия, минск, в мире

В Минске задержали участников студенческой акции протеста

13:16 17.10.2020 (обновлено: 14:37 17.10.2020)
 
Читать ria.ru в
МИНСК, 17 окт — РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии в субботу задержали более десяти участников многочисленного протестного марша, в котором приняли участие студенты различных вузов Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В пресс-службе минской милиции это подтвердили.
Точное число задержанных не называется. Среди них был и сотрудник РИА Новости, его отпустили после проверки документов.
Несанкционированное шествие началось от Минского государственного лингвистического университета. Около 12:50 по местному времени (совпадает с московским) колонна в составе более сотни человек в сопровождении журналистов двинулась к перекрестку проспекта Независимости и улицы Козлова.
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Перейдя дорогу, участники шествия столкнулись с силовиками, которые ожидали участников марша в припаркованных возле перекрестка тонированных микроавтобусах без номеров. Когда они начали задержания, митингующие бросились врассыпную: в магазины, кафе и на другую сторону дороги.
Более десяти человек правоохранители догнали, жестко посадили в автобусы и увезли в неизвестном направлении. Среди задержанных — журналисты белорусских изданий TUT.by и Onliner.
Большинство протестующих после этого разошлись.

Ситуация в Белоруссии

Протесты в Минске и других городах республики начались после выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко. Его оппоненты не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.
При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, силовики применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
По официальным данным, в первые дни акций задержали более 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные — в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
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