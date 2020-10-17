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https://ria.ru/20201017/maska-1580290173.html
В полиции объяснили причины грубого задержания женщины без маски на Урале
В одном из магазинов города Каменск-Уральский полицейские несколько раз попросили женщину надеть маску, однако она никак не отреагировала на эти требования, в... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T18:05
2020-10-17T20:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
валерий горелых
гумвд
свердловская область
каменск-уральский
происшествия
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости.</strong> В одном из магазинов города <u><a href="http://ria.ru/location_Kamensk_Uralskijj/">Каменск-Уральский</a> </u>полицейские несколько раз попросили женщину надеть маску, однако она никак не отреагировала на эти требования, в результате ее задержали, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank">Свердловской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gorelykh/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Горелых</a>.Ранее в группе "Подслушано Каменск-Уральский" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором стражи порядка грубо задерживают женщину и заталкивают ее в патрульный автомобиль. В Сети уточнили, что местная жительница находилась в магазине без средств индивидуальной защиты.Как сказал Горелых, сотрудники ведомства просили нарушительницу не подвергать опасности других посетителей магазина, но она надела маску лишь на улице.Женщину доставили в дежурную часть территориального ОВД, против нее возбудили административное производство по статьям "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". После оформления протокола нарушительницу отпустили.Представитель ГУ МВД обратился к местным жителям с просьбой с пониманием относиться к работе полиции."К большому сожалению, еще не все уральцы в полном объеме осознали опасность той невидимой человеческому глазу заразы, которая может коснуться своими жуткими последствиями абсолютно любого человека, если не соблюдать простые нормы безопасности. Тем, кто поспешит сесть за клавиатуру своего компьютера, или ноутбука, или мобильного телефона, чтобы бросить в огород МВД камень, посмотрев это видео, хочется сказать: не торопитесь", — заявил он.Горелых подчеркнул, что полицейские работают в интересах всего общества, а "если этого не делать, то достаточно быстро наступит анархия".Он порекомендовал тем, кто не верит в опасность вируса, почитать "интервью с врачами, которые в ежесуточном режиме фактически вытаскивают из могилы заразившихся".За сутки в российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в Свердловской области заболели 227 человек. Накануне общее число заразившихся по стране впервые с начала пандемии превысило 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента.В общей сложности с весны в России выявили 1 384 235 случаев COVID-19, 1 065 199 россиян вылечились, 24 002 умерли.По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 39 миллионов случаев, почти 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://radiosputnik.ria.ru/20201016/maski-1580088171.html
https://ria.ru/20201015/maski-1579921535.html
ВСЁ ВЕРНО, ВСЁ ПО ЗАКОНУ.
134
Они так задерживают на улице... а что они творят внутри отделений полиции где КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ НЕ РАБОТАЮТ...
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свердловская область
каменск-уральский
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, валерий горелых, гумвд, свердловская область, каменск-уральский, происшествия

В полиции объяснили причины грубого задержания женщины без маски на Урале

18:05 17.10.2020 (обновлено: 20:13 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 окт — РИА Новости. В одном из магазинов города Каменск-Уральский полицейские несколько раз попросили женщину надеть маску, однако она никак не отреагировала на эти требования, в результате ее задержали, сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в группе "Подслушано Каменск-Уральский" в социальной сети "ВКонтакте" появилось видео, на котором стражи порядка грубо задерживают женщину и заталкивают ее в патрульный автомобиль. В Сети уточнили, что местная жительница находилась в магазине без средств индивидуальной защиты.
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Как сказал Горелых, сотрудники ведомства просили нарушительницу не подвергать опасности других посетителей магазина, но она надела маску лишь на улице.
Женщину доставили в дежурную часть территориального ОВД, против нее возбудили административное производство по статьям "Мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию сотрудника полиции" и "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". После оформления протокола нарушительницу отпустили.
Представитель ГУ МВД обратился к местным жителям с просьбой с пониманием относиться к работе полиции.
"К большому сожалению, еще не все уральцы в полном объеме осознали опасность той невидимой человеческому глазу заразы, которая может коснуться своими жуткими последствиями абсолютно любого человека, если не соблюдать простые нормы безопасности. Тем, кто поспешит сесть за клавиатуру своего компьютера, или ноутбука, или мобильного телефона, чтобы бросить в огород МВД камень, посмотрев это видео, хочется сказать: не торопитесь", — заявил он.
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Горелых подчеркнул, что полицейские работают в интересах всего общества, а "если этого не делать, то достаточно быстро наступит анархия".
Он порекомендовал тем, кто не верит в опасность вируса, почитать "интервью с врачами, которые в ежесуточном режиме фактически вытаскивают из могилы заразившихся".
За сутки в российских регионах зарегистрировали 14 922 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в Свердловской области заболели 227 человек. Накануне общее число заразившихся по стране впервые с начала пандемии превысило 15 тысяч, а темп прироста достиг 1,1 процента.
В общей сложности с весны в России выявили 1 384 235 случаев COVID-19, 1 065 199 россиян вылечились, 24 002 умерли.
По последним данным ВОЗ, во всем мире насчитывается свыше 39 миллионов случаев, почти 1,1 миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация — в США, Индии и Бразилии. Россия остается на четвертой строчке.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Валерий ГорелыхГУМВДСвердловская областьКаменск-УральскийПроисшествия
 
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