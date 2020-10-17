https://ria.ru/20201017/marsh-1580264749.html

В центре Минска проходит женский марш

Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T13:40

2020-10-17T13:40

2020-10-17T13:40

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577397544_0:14:2985:1693_1400x0_80_0_0_6bfeca2c70c2f1dbb23b9f20a9fec00a.jpg

<strong>МИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости.Небольшая группа участников традиционного субботнего "женского" марша собралась днем у торгового центра "Дана Молл" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и двинулась по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.Периодически участники не санкционированной властями акции выкрикивают "Присоединяйся", обращаясь к прохожим. Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.

https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html

Степан Краснов Не хватает им мужиков.... 40

zelip999 Девок на показ выпустили.))) 34

16

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире