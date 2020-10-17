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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201017/marsh-1580264749.html
В центре Минска проходит женский марш
Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T13:40
2020-10-17T13:40
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 17 окт - РИА Новости.</strong> Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости.Небольшая группа участников традиционного субботнего "женского" марша собралась днем у торгового центра "Дана Молл" в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> и двинулась по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.Периодически участники не санкционированной властями акции выкрикивают "Присоединяйся", обращаясь к прохожим. Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.После прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
https://ria.ru/20201014/ultimatum-1579640270.html
Не хватает им мужиков....
40
Девок на показ выпустили.)))
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16
минск
белоруссия
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РИА Новости
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минск, белоруссия, в мире

В центре Минска проходит женский марш

13:40 17.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" на площади Свободы в Минске
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
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МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшая группа участников традиционного субботнего "женского" марша собралась днем у торгового центра "Дана Молл" в Минске и двинулась по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.
Периодически участники не санкционированной властями акции выкрикивают "Присоединяйся", обращаясь к прохожим. Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.
 
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
 
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