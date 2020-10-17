В центре Минска проходит женский марш
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастницы несанкционированного женского марша "Подруга за подругу" на площади Свободы в Минске
МИНСК, 17 окт - РИА Новости. Несколько десятков сторонников белорусской оппозиции проводят в субботу в Минске "женский" марш, передает корреспондент РИА Новости.
Небольшая группа участников традиционного субботнего "женского" марша собралась днем у торгового центра "Дана Молл" в Минске и двинулась по центральному проспекту города - проспекту Независимости - в центр белорусской столицы. Сначала они двигались без лозунгов и символики, но по дороге развернули традиционные для оппозиции бело-красно-белые флаги. Участницы акции держат в руках цветы, бело-красные зонты и плакаты. По мере движения к колонне присоединяются новые участники, не только женщины.
Периодически участники не санкционированной властями акции выкрикивают "Присоединяйся", обращаясь к прохожим. Сотрудников милиции рядом не видно, но по проспекту курсируют экипажи ГАИ.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики в том числе использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни протестов более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные проходят в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. В основном мероприятия в поддержку властей проводятся в формате шествий и автопробегов.