Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20201017/mandalorets-1580186710.html
Создатели "Мандалорца" хотят снять фильм по мотивам сериала
Чилийско-американский актер Педро Паскаль заявил, что намерен снять фильм по мотивам сериала "Мандалорец", сообщает Variety. Джон Фавро его поддержал. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:18
2020-10-17T07:18
культура
кино и сериалы
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156302/63/1563026336_0:8:1200:683_1400x0_80_0_0_614d2cb323034894a7ad613a39360e19.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости</strong>. Чилийско-американский актер Педро Паскаль заявил, что намерен снять фильм по мотивам сериала "Мандалорец", сообщает Variety. Джон Фавро его поддержал.В интервью изданию перед выходом второго сезона шоу, Педро Паскаль, сыгравший в проекте одну из главных ролей, пояснил, что сам "очень хотел бы снять фильм на основе сериала, но для этого ему необходимо официальное разрешение начальства". "Мне кажется, что это очень красивый проект, и мне было бы интересно адаптировать его для большого экрана. С другой стороны, его очень хорошо смотрят, и мне ничего не хотелось бы в нем менять", — отметил он, заверив, что не сомневается в возможности превратить шоу в фильм.Продюсер и шоураннер Джон Фавро добавил, что границы между жанрами сейчас смываются: "То, что раньше вы могли увидеть только в кинотеатре, сегодня вы смотрите по телевизору, возможен и обратный процесс, я уверен". По мнению Фавро, нет никакой спешки с созданием кино по мотивам "Мандалорца": "Мы совершенно точно открыты этой возможности и нам самим очень интересно, что у нас может получиться. Хорошо, что у нас есть сейчас определенная гибкость, поскольку никаких правил тут нет". Шоураннер добавил, что в конце года стартуют съемки третьего сезона проекта.
https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156302/63/1563026336_54:0:1063:757_1400x0_80_0_0_1ca2db2fc0d0b88a171ccdb39bfb8f7b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры

Создатели "Мандалорца" хотят снять фильм по мотивам сериала

07:18 17.10.2020
 
© Lucasfilm Ltd. (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Lucasfilm Ltd. (2019)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Чилийско-американский актер Педро Паскаль заявил, что намерен снять фильм по мотивам сериала "Мандалорец", сообщает Variety. Джон Фавро его поддержал.
В интервью изданию перед выходом второго сезона шоу, Педро Паскаль, сыгравший в проекте одну из главных ролей, пояснил, что сам "очень хотел бы снять фильм на основе сериала, но для этого ему необходимо официальное разрешение начальства".
"Мне кажется, что это очень красивый проект, и мне было бы интересно адаптировать его для большого экрана. С другой стороны, его очень хорошо смотрят, и мне ничего не хотелось бы в нем менять", — отметил он, заверив, что не сомневается в возможности превратить шоу в фильм.
Продюсер и шоураннер Джон Фавро добавил, что границы между жанрами сейчас смываются: "То, что раньше вы могли увидеть только в кинотеатре, сегодня вы смотрите по телевизору, возможен и обратный процесс, я уверен".
По мнению Фавро, нет никакой спешки с созданием кино по мотивам "Мандалорца": "Мы совершенно точно открыты этой возможности и нам самим очень интересно, что у нас может получиться. Хорошо, что у нас есть сейчас определенная гибкость, поскольку никаких правил тут нет".
Шоураннер добавил, что в конце года стартуют съемки третьего сезона проекта.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 06:52Культура
Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"
 
КультураКино и сериалыНовости культуры
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния