Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/maloimuschie-1580232211.html
В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности
Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:03
2020-10-17T07:03
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Максим Зайцев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) направил главе Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям (документ есть у РИА Новости).Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, доля малоимущего населения увеличилась."Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни", - добавил депутат.
https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572366333.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_163:0:2043:1410_1400x0_80_0_0_158aef296ecffecab7ae02b615becb34.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, общество

В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности

07:03 17.10.2020
 
© Фото : сайт Государственной думы РФЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : сайт Государственной думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям (документ есть у РИА Новости).
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.
"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на обращение в центры занятости населения по месту жительства с целью прохождения бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса", - говорится в письме.
Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 02.06.2020
2 июня, 18:37
Исходить из баланса. Глава ФНС оценил отмену НДФЛ для малоимущих
"Представляется целесообразным и отвечающим национальным целям России до 2030 года создание аналогичной программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, что позволит гражданам иметь возможность трудоустройства на предприятиях агропромышленного комплекса, различных заводах, а также принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров", - пояснил парламентарий.
Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации Росстата, доля малоимущего населения увеличилась.
"Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни", - добавил депутат.
 
Обсудить4
РоссияГосдума РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния