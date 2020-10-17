https://ria.ru/20201017/maloimuschie-1580232211.html

В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности

Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T07:03

2020-10-17T07:03

2020-10-17T07:03

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577337476_0:0:2507:1410_1400x0_80_0_0_a816d971318492bb3cb00206787fc4d3.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Максим Зайцев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) направил главе Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям (документ есть у РИА Новости).Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, доля малоимущего населения увеличилась."Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни", - добавил депутат.

https://radiosputnik.ria.ru/20200602/1572366333.html

4

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество