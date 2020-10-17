https://ria.ru/20201017/maloimuschie-1580232211.html
В Госдуме предложили переобучать малоимущих на технические специальности
Депутат Госдумы Максим Зайцев (ЛДПР) направил главе Минтруда Антону Котякову предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:03
2020-10-17T07:03
2020-10-17T07:03
россия
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> Максим Зайцев (<a href="http://ria.ru/organization_LDPR/" target="_blank" data-auto="true">ЛДПР</a>) направил главе Минтруда <a href="http://ria.ru/person_anton-kotyakov/" target="_blank" data-auto="true">Антону Котякову</a> предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям (документ есть у РИА Новости).Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>, доля малоимущего населения увеличилась."Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни", - добавил депутат.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Депутат Госдумы
Максим Зайцев (ЛДПР
) направил главе Минтруда Антону Котякову
предложение ввести в РФ для малоимущих граждан бесплатное переобучение по техническим специальностям (документ есть у РИА Новости).
Международный день борьбы за ликвидацию нищеты отмечается 17 октября.
"Прошу вас, уважаемый Антон Олегович, рассмотреть предложение о предоставлении гражданам, имеющим доходы ниже прожиточного минимума, права на обращение в центры занятости населения по месту жительства с целью прохождения бесплатного обучения по специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса", - говорится в письме.
Депутат напомнил, что в настоящее время в рамках нацпроекта "Демография" реализуется программа переобучения граждан предпенсионного возраста, в ходе которой ее участники имеют возможность пройти обучение, повысить квалификацию или освоить новую профессию.
"Представляется целесообразным и отвечающим национальным целям России до 2030 года создание аналогичной программы бесплатного полноценного обучения специальностям технических отраслей наук и отраслей агропромышленного комплекса населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума, что позволит гражданам иметь возможность трудоустройства на предприятиях агропромышленного комплекса, различных заводах, а также принимать участие в техническом обеспечении работы инновационных территориальных кластеров", - пояснил парламентарий.
Зайцев отметил, что в 2020 году, согласно официальной информации Росстата
, доля малоимущего населения увеличилась.
"Выражая обеспокоенность сложившейся ситуацией, полагаю, что в период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) необходимо более внимательно отнестись к вопросу оказания помощи бедным и малоимущим гражданам и повышению их уровня жизни", - добавил депутат.