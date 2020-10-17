https://ria.ru/20201017/lifetime-1580306378.html

В России выявлена самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

Исследование "Глобальное бремя болезней" показало в России самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе, сообщает журнал The Lancet. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T20:41

2020-10-17T20:41

2020-10-17T20:41

россия

здоровье

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Исследование "Глобальное бремя болезней" показало в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> самую низкую продолжительность здоровой жизни в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, сообщает журнал <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10258/PIIS0140-6736(20)X0042-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Lancet</a>. В ходе исследования высчитывался показатель DALY (Disability-adjusted life year), обозначающий годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности. Чем он выше, тем больше хронических болезней у населения страны. В последние десять лет в России этот показатель ежегодно снижался в среднем на 2%. Однако, несмотря на этот прогресс, наша страна заняла последнее место в Европе по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В прошлом году этот показатель составил 63,7 года. Лидером стала <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландия</a> с результатом 71,9 года. Участвовавшие в исследовании российские ученые связывают слабый результат страны с высокими рисками неинфекционных болезней, вызываемых курением, употреблением алкоголя, неправильным питанием и низкой физической активностью.

https://ria.ru/20201016/naselenie-1580095317.html

Арсений Новиков Верить этим исследованиям себя не уважать. У них всегда Россия в низу всего. 345

семен чехов Прикольно однако придумать формулировку продолжительность здоровой жизни! Наверное едроссы долго ломали головы по ночам как сгладить факт вымирания в России населения?А от чего оно будет прирост? От постыдно низких зарплат ниже МРОТ или пенсий на которую можно только позволить себе купить аспирин чтоб не умереть с голоду? 230

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье, общество