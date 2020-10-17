Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201017/lifetime-1580306378.html
В России выявлена самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе
Исследование "Глобальное бремя болезней" показало в России самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе, сообщает журнал The Lancet. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T20:41
2020-10-17T20:41
россия
здоровье
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_0:0:3094:1740_1400x0_80_0_0_df0ffd988768c9581243343c4d409f60.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> Исследование "Глобальное бремя болезней" показало в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> самую низкую продолжительность здоровой жизни в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, сообщает журнал <a href="https://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol396no10258/PIIS0140-6736(20)X0042-0" target="_blank" rel="nofollow noopener">The Lancet</a>. В ходе исследования высчитывался показатель DALY (Disability-adjusted life year), обозначающий годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности. Чем он выше, тем больше хронических болезней у населения страны. В последние десять лет в России этот показатель ежегодно снижался в среднем на 2%. Однако, несмотря на этот прогресс, наша страна заняла последнее место в Европе по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В прошлом году этот показатель составил 63,7 года. Лидером стала <a href="http://ria.ru/location_Iceland/" target="_blank" data-auto="true">Исландия</a> с результатом 71,9 года. Участвовавшие в исследовании российские ученые связывают слабый результат страны с высокими рисками неинфекционных болезней, вызываемых курением, употреблением алкоголя, неправильным питанием и низкой физической активностью.
https://ria.ru/20201016/naselenie-1580095317.html
Верить этим исследованиям себя не уважать. У них всегда Россия в низу всего.
345
Прикольно однако придумать формулировку продолжительность здоровой жизни! Наверное едроссы долго ломали головы по ночам как сгладить факт вымирания в России населения?А от чего оно будет прирост? От постыдно низких зарплат ниже МРОТ или пенсий на которую можно только позволить себе купить аспирин чтоб не умереть с голоду?
230
153
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328952_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_fe68f9c404233971e0e67060dab0e829.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье, общество

В России выявлена самая низкая продолжительность здоровой жизни в Европе

20:41 17.10.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Исследование "Глобальное бремя болезней" показало в России самую низкую продолжительность здоровой жизни в Европе, сообщает журнал The Lancet.
В ходе исследования высчитывался показатель DALY (Disability-adjusted life year), обозначающий годы жизни, утраченные из-за потери здоровья или инвалидности. Чем он выше, тем больше хронических болезней у населения страны.
В последние десять лет в России этот показатель ежегодно снижался в среднем на 2%.
Однако, несмотря на этот прогресс, наша страна заняла последнее место в Европе по ожидаемой продолжительности здоровой жизни. В прошлом году этот показатель составил 63,7 года. Лидером стала Исландия с результатом 71,9 года.
Участвовавшие в исследовании российские ученые связывают слабый результат страны с высокими рисками неинфекционных болезней, вызываемых курением, употреблением алкоголя, неправильным питанием и низкой физической активностью.
Москва - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 12:33
Эксперты оценили прогноз по сокращению численности населения в России
 
Обсудить153
РоссияЗдоровьеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:16Антонов оценил признание американского чиновника о санкциях против России
01:15Врач рассказала, как правильно выбрать хлеб
00:58В российской умме прокомментировали убийство учителя во Франции
00:58Соседка рассказала о семье женщины, выбросившей детей из окна в Саратове
00:51Антонов не исключил, что Трамп продолжит блокирование ДСНВ после выборов
00:46В РПЦ прокомментировали вмешательство Турции в конфликт в Карабахе
00:39Иран не планирует массово закупать обычные виды вооружений
00:23Антонов: Россия пытается убедить США прекратить гонку вооружений
00:21Антонов заявил, что у России нет контактов в предвыборном штабе Байдена
00:20Антонов пообещал ответ на размещение американских ракет в Азии
00:18В Армении рассказали о соблюдении перемирия в Карабахе
00:06МИД Армении прокомментировал договоренности о прекращении огня в Карабахе
23:49В Москве прошел первый за эту осень мокрый снег с дождем
23:43МИД Ирана сообщил о снятии оружейного эмбарго со страны
23:25На Урале опровергли информацию о принудительной стерилизации в пансионате
23:12Заворотнюк вышла на связь с Малаховым
23:03В Москве за сутки умерли 52 пациента с коронавирусом
22:46Трамп раскритиковал модератора вторых дебатов
22:07В Карабахе заявили о готовности соблюдать перемирие
21:43В Москве задержали мужчин, напавших на полицейских на детской площадке
Лента новостейМолния