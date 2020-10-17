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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/lekarstva-1580300964.html
Минздрав заявил, что в больницах нет дефицита противовирусных препаратов
Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет, но в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T19:47
2020-10-17T19:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет, но в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусной</a> инфекции. В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав заявил, что в больницах нет дефицита противовирусных препаратов

19:47 17.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Майшев Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 "Фавипиравир", которые производятся на предприятии группы компаний "ХимРар"
 Таблетки противовирусного препарата для лечения COVID-19 Фавипиравир, которые производятся на предприятии группы компаний ХимРар - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет, но в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
"На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой коронавирусной инфекции. В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают", - говорится в сообщении.
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах - РИА Новости, 1920, 24.09.2020
24 сентября, 07:55Инфографика
Кто на пике: динамика COVID-19 в мегаполисах
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
 
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