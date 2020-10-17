https://ria.ru/20201017/lekarstva-1580300964.html

Минздрав заявил, что в больницах нет дефицита противовирусных препаратов

Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет, но в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ. РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T19:47

2020-10-17T19:47

2020-10-17T19:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Дефицита противовирусных препаратов в лечебных учреждениях России нет, но в ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос, сообщила пресс-служба Минздрава РФ."На фоне пандемии COVID-2019 Минздрав ведет постоянный мониторинг в системе маркировки наличия противовирусных, жаропонижающих, антибактериальных препаратов, в том числе используемых для лечения новой<a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank"> коронавирусной</a> инфекции. В ряде регионов наблюдается ажиотажный спрос в аптечных организациях. Лечебные учреждения дефицита препаратов не испытывают", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество