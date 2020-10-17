https://ria.ru/20201017/kukuruza-1580226227.html
Царица полей. Кукуруза полезна, но не для всех
Кукуруза – очень полезный продукт, в котором содержится много микроэлементов и витаминов. В каком виде ее лучше употреблять, а кому от нее стоит отказаться, в... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T02:09
2020-10-17T02:09
2020-10-17T02:09
витамины
здоровье - общество
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Кукуруза – очень полезный продукт, в котором содержится много микроэлементов и <a href="https://ria.ru/keyword_vitaminy/" target="_blank">витаминов</a>. В каком виде ее лучше употреблять, а кому от нее стоит отказаться, в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201017/kukuruza-1580139405.html">радио Sputnik</a> ответила диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.Кукуруза – это кладезь полезных веществ: витамины, которые в ней содержатся, необходимы для работы сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и, в конце концов, просто для красоты.Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.Она подчеркнула, что кукуруза – низкокалорийный продукт, поэтому его спокойно можно употреблять и худеющим. Если только это не кукурузные палочки или попкорн – полезные вещества в них те же, что и в вареной кукурузе, но калорий значительно больше."В кукурузных палочках чаще в качестве подсластителей участвует сахар, поэтому калорийность будет выше, чем у обычной кукурузы, но витамины и микроэлементы там все равно содержатся. Калорийность попкорна в разы выше, чем у кукурузы – в ходе приготовления туда добавляются масло, соль или сахар. Если человек тратит много калорий, активно занимается спортом, то это можно включить в рацион, но не как основной продукт – должны быть белки, медленные углеводы, жиры", – объяснила радио Sputnik Тамара Прунцева.При этом, по ее словам, кукурузу можно есть практически всем, хотя некоторые ограничения все же есть. "Единственное противопоказание – обострение у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при вздутии стоит принимать с осторожностью", – добавила Тамара Прунцева.
https://ria.ru/20201015/voda-1579866384.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
витамины, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Кукуруза – очень полезный продукт, в котором содержится много микроэлементов и витаминов
. В каком виде ее лучше употреблять, а кому от нее стоит отказаться, в интервью радио Sputnik
ответила диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
Кукуруза – это кладезь полезных веществ: витамины, которые в ней содержатся, необходимы для работы сердечно-сосудистой системы, обмена веществ и, в конце концов, просто для красоты.
Об этом в интервью радио Sputnik рассказала диетолог "ФИЦ питания и биотехнологии" Тамара Прунцева.
"Это источник витамина К, который необходим нам для работы сердечно-сосудистой системы, витаминов группы Е (улучшают состояние кожи, ногтей и волос), витаминов А, D. В ней содержатся антиоксиданты, магний, калий, железо, фосфор, медь. Магний и калий благотворно влияют на обмен веществ, работу сердечно-сосудистой системы, железо необходимо для профилактики анемии", – отметила Тамара Прунцева.
Она подчеркнула, что кукуруза – низкокалорийный продукт, поэтому его спокойно можно употреблять и худеющим. Если только это не кукурузные палочки или попкорн – полезные вещества в них те же, что и в вареной кукурузе, но калорий значительно больше.
"В кукурузных палочках чаще в качестве подсластителей участвует сахар, поэтому калорийность будет выше, чем у обычной кукурузы, но витамины и микроэлементы там все равно содержатся. Калорийность попкорна в разы выше, чем у кукурузы – в ходе приготовления туда добавляются масло, соль или сахар. Если человек тратит много калорий, активно занимается спортом, то это можно включить в рацион, но не как основной продукт – должны быть белки, медленные углеводы, жиры", – объяснила радио Sputnik Тамара Прунцева.
При этом, по ее словам, кукурузу можно есть практически всем, хотя некоторые ограничения все же есть.
"Единственное противопоказание – обострение у людей с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при вздутии стоит принимать с осторожностью", – добавила Тамара Прунцева.