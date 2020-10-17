В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
07:33 17.10.2020 (обновлено: 09:30 17.10.2020)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату нынешними турецкими властями реализма, такое мнение высказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Киевом поддерживать крымских татар.
"Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе", - сказал Мурадов.
По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети в чем ему отказывал Киев, получил защиту от враждебных экстремистских сект, с которыми боролся долгие годы, и освободился от провоцирования вражды с остальными жителями полуострова, что подогревалось из украинской столицы.
"Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков. Эти планы слишком легко разгадываются, чтобы быть тайной. Они не раз терпели фиаско в истории и не могут не вызывать сожаления и разочарования как у друзей Турции, так и у здравомыслящих турок", - сказал Мурадов.
Вице-премьер подчеркнул, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции и проживающими в этой стране "нашими соотечественниками крымскими татарами."
По его словам, в Анкаре должны в полной мере понимать, что Крым сделал свой незыблемый выбор, вернувшись на свою историческую родину в Россию.
В Турции неоднократно звучали высказывания об отказе признать Крым частью России. Летом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.
При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.