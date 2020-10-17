https://ria.ru/20201017/krym-1580232898.html

В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова

Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T07:33

2020-10-17T07:33

2020-10-17T09:30

турция

республика крым

украина

в мире

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Отказ президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджепа Тайипа Эрдогана признать <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a> российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату нынешними турецкими властями реализма, такое мнение высказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Muradov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Мурадов</a>.Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/">Владимиром Зеленским</a></u> заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Киевом поддерживать крымских татар.По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети в чем ему отказывал <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a>, получил защиту от враждебных экстремистских сект, с которыми боролся долгие годы, и освободился от провоцирования вражды с остальными жителями полуострова, что подогревалось из украинской столицы.Вице-премьер подчеркнул, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции и проживающими в этой стране "нашими соотечественниками крымскими татарами."По его словам, в Анкаре должны в полной мере понимать, что Крым сделал свой незыблемый выбор, вернувшись на свою историческую родину в Россию.В Турции неоднократно звучали высказывания об отказе признать Крым частью России. Летом министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank">Сергей Цеков</a> подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.

https://ria.ru/20201017/pushkov-1580231853.html

https://ria.ru/20201017/erdogan-1580220896.html

Петр Первый Очередной провал путинской команды после возобновления туристических потоков в Турцию.... 155

Александр Серов Древняя новость, считаю не стоит Крыму каждый раз отвечать на его одинаковые испражнения. Эх, Гюлена бы из штатов выдернуть и вечно шантажировать им Эрдогашу. 92

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, республика крым, украина, в мире