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https://ria.ru/20201017/krym-1580232898.html
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T07:33
2020-10-17T09:30
турция
республика крым
украина
в мире
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости.</strong> Отказ президента <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турции</a> Реджепа Тайипа Эрдогана признать <a href="https://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank">Крым</a> российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату нынешними турецкими властями реализма, такое мнение высказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства <a href="http://ria.ru/person_Georgijj_Muradov/" target="_blank" data-auto="true">Георгий Мурадов</a>.Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины <u><a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/">Владимиром Зеленским</a></u> заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Киевом поддерживать крымских татар.По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети в чем ему отказывал <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a>, получил защиту от враждебных экстремистских сект, с которыми боролся долгие годы, и освободился от провоцирования вражды с остальными жителями полуострова, что подогревалось из украинской столицы.Вице-премьер подчеркнул, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции и проживающими в этой стране "нашими соотечественниками крымскими татарами."По его словам, в Анкаре должны в полной мере понимать, что Крым сделал свой незыблемый выбор, вернувшись на свою историческую родину в Россию.В Турции неоднократно звучали высказывания об отказе признать Крым частью России. Летом министр иностранных дел страны <a href="http://ria.ru/person_Mevljut_CHavushoglu/" target="_blank">Мевлют Чавушоглу</a> заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank">Совета Федерации</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Cekov/" target="_blank">Сергей Цеков</a> подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.
https://ria.ru/20201017/pushkov-1580231853.html
https://ria.ru/20201017/erdogan-1580220896.html
Очередной провал путинской команды после возобновления туристических потоков в Турцию....
155
Древняя новость, считаю не стоит Крыму каждый раз отвечать на его одинаковые испражнения. Эх, Гюлена бы из штатов выдернуть и вечно шантажировать им Эрдогашу.
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турция
республика крым
украина
РИА Новости
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турция, республика крым, украина, в мире

В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова

07:33 17.10.2020 (обновлено: 09:30 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЯлта
Ялта - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости. Отказ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским регионом является примером отсутствия политической логики и указывает на утрату нынешними турецкими властями реализма, такое мнение высказал в интервью РИА Новости постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Анкара не признает Крым российским регионом и намерена вместе с Киевом поддерживать крымских татар.

"Анкара фактически отказывается от поддержки крымских татар, живущих на полуострове, в пользу связей с кучкой отщепенцев, порвавших со своим народом и осевших в Киеве, что указывает на утрату нынешними властями Турции реализма и перспективных для нее политических ориентиров в регионе", - сказал Мурадов.

Сенатор, председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
06:30
Пушков оценил высказывание Эрдогана о Крыме
По его словам, крымско-татарский народ только после воссоединения Крыма с Россией обрел свой государственный язык, которого был лишен в украинские времена, получил в законное владение мечети в чем ему отказывал Киев, получил защиту от враждебных экстремистских сект, с которыми боролся долгие годы, и освободился от провоцирования вражды с остальными жителями полуострова, что подогревалось из украинской столицы.
"Это в Анкаре, видимо, не считают достойным внимания, а предпочитают видеть Крым в составе деградирующей и раздираемой национализмом Украине. Эта позиция, в силу отсутствия политической логики, указывает на иные, плохо скрываемые планы некоторых не слишком дальновидных турецких политиков. Эти планы слишком легко разгадываются, чтобы быть тайной. Они не раз терпели фиаско в истории и не могут не вызывать сожаления и разочарования как у друзей Турции, так и у здравомыслящих турок", - сказал Мурадов.
Вице-премьер подчеркнул, что жители полуострова намерены и дальше выстраивать добрососедские отношения со здравомыслящими гражданами Турции и проживающими в этой стране "нашими соотечественниками крымскими татарами."
По его словам, в Анкаре должны в полной мере понимать, что Крым сделал свой незыблемый выбор, вернувшись на свою историческую родину в Россию.
В Турции неоднократно звучали высказывания об отказе признать Крым частью России. Летом министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара выступает за территориальную целостность Украины. В феврале этого года Эрдоган также говорил, что Турция не признает воссоединение Крыма с Россией.
При этом крымские татары осудили подобные заявления со стороны Анкары. Сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков подчеркивал, что республика не нуждается в признании своего российского статуса, так как для крымчан самое главное — это признание и поддержка России.
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