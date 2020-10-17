https://ria.ru/20201017/kosmos-1580285129.html
Рогозин анонсировал запуск в космос биологического "Ковчега"
"Роскосмос" намерен в 2024 году отправить на орбиту биологический спутник "Ковчег", написал в Twitter глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T17:00
2020-10-17T17:00
2020-10-17T22:41
хочу стать космонавтом
земля
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
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<strong>МОСКВА, 17 окт — РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" намерен в 2024 году отправить на орбиту биологический спутник "Ковчег", написал в <a href="https://twitter.com/Rogozin/status/1317424504973496321" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава госкорпорации <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Rogozin/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Рогозин</a>.В мае 2019 года он сообщал, что "Роскосмос" совместно с МГУ хочет создать космический "Ноев ковчег". С помощью такого эксперимента планируется изучить, что происходит с этими живыми организмами в условиях дальнего космоса.Глава "Роскосмоса" рассказал, что "Ковчег" в течение четырех недель пробудет на орбите высотой до 20 тысяч километров.Спутник предназначен для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии, а в частности — для изучения влияния отсутствия магнитного поля <u><a href="http://ria.ru/location_Zemlja/">Земли</a></u> на биологические объекты.Ранее сообщалось о запуске двух других российских биологических спутников: "Возврат-МКА" и "Бион-М". "Возврат" планируют отправить на высоту до 200 тысяч километров после 2025 года, а "Бион" — на 800 километров в 2023 году.
https://radiosputnik.ria.ru/20201014/mks-1579759881.html
Егор Панкратов
Балабол космического масштаба......
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земля
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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земля, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин