https://ria.ru/20201017/kosmos-1580284521.html

Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода

Экипаж Международной космической станции (МКС) восстановил работу системы "Электрон-ВМ", отвечающей за производство кислорода, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T16:51

2020-10-17T16:51

2020-10-17T16:51

хочу стать космонавтом

земля

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) восстановил работу системы "Электрон-ВМ", отвечающей за производство кислорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме", - рассказали в госкорпорации.О выходе системы из строя стало известно 15 октября из переговоров экипажа станции с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>. "Роскосмос" сообщал, что систему отремонтируют в тот же день.

https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mks-1580033781.html

Евгений Пушкин Как так, ни одного кто отписался с издевкой под статьей о поломке этой системы ту вдруг нет? Видимо такие новости у них вызывают несварение и диарею)) 25

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земля

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос