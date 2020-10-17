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https://ria.ru/20201017/kosmos-1580284521.html
Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода
Экипаж Международной космической станции (МКС) восстановил работу системы "Электрон-ВМ", отвечающей за производство кислорода, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T16:51
2020-10-17T16:51
хочу стать космонавтом
земля
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Экипаж <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> (МКС) восстановил работу системы "Электрон-ВМ", отвечающей за производство кислорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>"."Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме", - рассказали в госкорпорации.О выходе системы из строя стало известно 15 октября из переговоров экипажа станции с <a href="http://ria.ru/location_Zemlja/" target="_blank" data-auto="true">Землей</a>. "Роскосмос" сообщал, что систему отремонтируют в тот же день.
https://radiosputnik.ria.ru/20201015/mks-1580033781.html
Как так, ни одного кто отписался с издевкой под статьей о поломке этой системы ту вдруг нет? Видимо такие новости у них вызывают несварение и диарею))
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земля
РИА Новости
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земля, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос

Экипаж МКС отремонтировал систему производства кислорода

16:51 17.10.2020
 
© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© Фото : Роскосмос
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Экипаж Международной космической станции (МКС) восстановил работу системы "Электрон-ВМ", отвечающей за производство кислорода, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса".
"Экипаж Международной космической станции под руководством специалистов главной оперативной группы управления полётом станции успешно провел восстановительные работы по возобновлению функционирования системы "Электрон-ВМ". В результате система была вновь запущена и функционирует в полном объёме", - рассказали в госкорпорации.
О выходе системы из строя стало известно 15 октября из переговоров экипажа станции с Землей. "Роскосмос" сообщал, что систему отремонтируют в тот же день.
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