https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580288919.html

Названа причина быстрого распространения коронавируса в России

Запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности привели к стремительному заражению коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T17:43

2020-10-17T17:43

2020-10-17T17:43

распространение нового коронавируса

борис менделевич

воз

бразилия

индия

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>Запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности привели к стремительному заражению коронавирусной инфекцией, рассказал <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известиям"</a> член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.Менделевич добавил, что весной люди относились к ситуации ответственнее."Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания", - заметил он.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, в мире насчитывается более 38,7 миллиона случаев COVID-19, свыше миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580245427.html

Ден Валерьевич Как только начнут выдавать средства защиты абсолютно бесплатно, возможно, ситуация несколько улучшится. 45

Миша Яр Наверное, просто не стоило рисовать статистику на понижение. Вот и расслабились 30

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бразилия

индия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

борис менделевич, воз, бразилия, индия, сша, общество