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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580288919.html
Названа причина быстрого распространения коронавируса в России
Запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности привели к стремительному заражению коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T17:43
2020-10-17T17:43
распространение нового коронавируса
борис менделевич
воз
бразилия
индия
сша
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. </strong>Запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности привели к стремительному заражению коронавирусной инфекцией, рассказал <a href="https://iz.ru/" target="_blank">"Известиям"</a> член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.Менделевич добавил, что весной люди относились к ситуации ответственнее."Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания", - заметил он.По <a href="https://who.sprinklr.com/" target="_blank">данным ВОЗ</a>, в мире насчитывается более 38,7 миллиона случаев COVID-19, свыше миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_India/" target="_blank">Индии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank">Бразилии</a>. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580245427.html
Как только начнут выдавать средства защиты абсолютно бесплатно, возможно, ситуация несколько улучшится.
45
Наверное, просто не стоило рисовать статистику на понижение. Вот и расслабились
30
16
бразилия
индия
сша
РИА Новости
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борис менделевич, воз, бразилия, индия, сша, общество

Названа причина быстрого распространения коронавируса в России

17:43 17.10.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВрач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Запоздалое ужесточение контроля за соблюдением масочного режима и игнорирование мер безопасности привели к стремительному заражению коронавирусной инфекцией, рассказал "Известиям" член комитета Госдумы по здравоохранению, врач Борис Менделевич.
"За лето люди совсем расслабились, а многие вообще уверили себя, что с эпидемией уже покончено. Поэтому они сняли маски, перчатки и поехали отдыхать, перестали быть настороже", - отметил специалист.
Менделевич добавил, что весной люди относились к ситуации ответственнее.
"Только сейчас в общественном транспорте пассажиры уже на 80% стали соблюдать предписания", - заметил он.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в ледовом дворце Крылатское - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
Вчера, 10:42Распространение нового коронавируса
В России за сутки выявили 14 922 случая заражения коронавирусом
По данным ВОЗ, в мире насчитывается более 38,7 миллиона случаев COVID-19, свыше миллиона пациентов погибли. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаБорис МенделевичВОЗБразилияИндияСШАОбщество
 
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