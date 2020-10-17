https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580267488.html
В США зафиксировали более 69 тысяч случаев заболевания COVID-19
Свыше 69 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США, что стало самым высоким приростом числа заражений с середины... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T14:06
2020-10-17T14:06
2020-10-17T14:06
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Свыше 69 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, что стало самым высоким приростом числа заражений с середины августа, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 69 156 новых случаев заражения и еще 883 летальных исхода.Днем ранее эти показатели составляли 63 610 и 820 соответственно.Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8 миллионов человек, скончались 218 602 пациента с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.Во всем мире, по данным университета, зафиксировали почти 39,4 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,1 миллиона человек.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, сша, в мире
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.
Свыше 69 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали за минувшие сутки в США
, что стало самым высоким приростом числа заражений с середины августа, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По данным университета, за последние 24 часа медики в США выявили 69 156 новых случаев заражения и еще 883 летальных исхода.
Днем ранее эти показатели составляли 63 610 и 820 соответственно.
Согласно последним данным университета, в США с начала эпидемии коронавирусом заразились более 8 миллионов человек, скончались 218 602 пациента с COVID-19. Выздоровели более трех миллионов заболевших.
Во всем мире, по данным университета, зафиксировали почти 39,4 миллиона случаев заражения и 1,1 миллиона летальных исходов из-за COVID-19, выздоровели более 27,1 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф