https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580232041.html

Раскрыт фактор, делающий человека уязвимым перед коронавирусом

Наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), от этого же зависит тяжесть течения болезни, об этом говорится в... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T06:41

2020-10-17T06:41

2020-10-17T06:41

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

весь мир

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Наименьшему риску заражения коронавирусом подвержены люди с группой крови AB0 (первая группа), от этого же зависит тяжесть течения болезни, об этом говорится в результатах двух исследований, опубликованных в журнале Blood Advances, с ними можно ознакомиться на портале <a href="https://medicalxpress.com/" target="_blank">MedicalXpress</a>.Датские специалисты сравнили данные свыше 473 000 человек, протестированных на CoViD-19. Среди сдавших положительный тест оказалось меньше пациентов с группой крови AB0 (первая группа) и больше с A (вторая), B (третья) и AB (четвертая). Ученые объясняют это тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.Другое исследование охватило 95 тяжелобольных пациентов, госпитализированных в <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>. Наличие группы крови А или АВ повышало вероятность осложнений, которые требуют интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких.Ранее исследователи из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a> пришли к выводу, что люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений. Чуть реже умирали пациенты с третьей и четвертой группами, а наименее уязвимыми к COVID-19 ученые также назвали людей с первой группой крови. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200709/1574128066.html

https://ria.ru/20200706/1573959555.html

весь мир

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, весь мир