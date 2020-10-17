https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580228232.html

Биолог объяснила, почему ПЦР-тесты не выявляют наличие COVID-19

Длительную пневмонию при отрицательном ПЦР-тесте на COVID-19 можно объяснить тем, что вирус спустился из носоглотки в легкие, сообщила РИА Новости профессор... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T03:05

2020-10-17T03:05

2020-10-17T07:49

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Длительную пневмонию при отрицательном ПЦР-тесте на <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> можно объяснить тем, что вирус спустился из носоглотки в легкие, сообщила РИА Новости профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.Она пояснила, что если вируса в носоглотке человека уже нет, ПЦР-тест, для которого мазки берутся из носоглотки, не сможет его определить. Таким образом складывается ситуация, когда вирус в легких содержится, но анализ отрицательный.“Если сильно постараться, то определить наличие коронавируса можно, есть другие анализы. Есть, например, бронхоальвеолярный лаваж, но это, мягко говоря, ужасно неприятный анализ. Во время этой процедуры человек испытывает чувства, как будто захлебывается, тонет, умирает”, - сказала Баранова.По ее словам, есть второй вариант - анализ кала, в ходе которого выделяется ДНК. Однако в этом случае трудно автоматизировать процесс, а при нынешних масштабах коронавирусной эпидемии диагностические лаборатории едва справляются и с простыми анализами, отметила эксперт.Она также высказал еще одну гипотезу, почему у человека может длится три недели пневмония, а ПЦР-тест дает отрицательный результат.Биолог уточнила, что битва организма с вирусом продолжится в легких, но обнаружить там вирус опять же невозможно.“Когда битва происходит в легких, погибают не только вирусы, страдают и наши ткани. Их повреждение развитию пневмонии только помогает. Такого иммунного ответа достаточно, чтобы дать отрицательный тест, но недостаточно, чтобы избавиться от заболевания. У пневмонии может быть вирусная, бактериальная, или еще какая-то природа. Надо разбираться”, - сказала Баранова. <em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

Ярослав Погодин Ей бы сценарии писать к сериалам )) 29

Марина Мыльникова А то, что коронавирус спускается в легкие, а мы якобы мешаем его найти в носоглотке, потому что орошаем чем попало, это фигня тоже. Я приехала из Байкальска, зная по клинике, что у меня коронавирусная инфекция, при этом раз 15 в день я орошала горло антисептиками . - и ничего, тест положительный оказался. Так что нечего на зеркало пенять, коли отстали научные тесты от короны. 13

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество