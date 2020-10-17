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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224384.html
В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов
Проведение развлекательных мероприятий - дискотек, шоу-программ, банкетов - приостанавливают в Подмосковье с субботы, 17 октября, в период с 0.00 до 8.00 часов, РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:25
2020-10-17T04:48
распространение нового коронавируса
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
общество
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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Проведение развлекательных мероприятий - дискотек, шоу-программ, банкетов - приостанавливают в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с субботы, 17 октября, в период с 0.00 до 8.00 часов, следует из постановления губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, размещенного на сайте областного правительства.Согласно постановлению, под развлекательными мероприятиями понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыки и прочее.Власти региона пояснили, что принятое губернатором постановление не подразумевает закрытие баров, кафе, ресторанов и других организаций, оказывающих услуги общественного питания, но лишь регламентирует время их работы и формат проведения мероприятий."В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 0.00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>, слова которого приводятся в сообщении.По словам Разина, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме – никаких дополнительных ограничений не вводится. Однако ночные клубы должны закрыться.Кроме этого, работу в штатном режиме продолжат банные объекты, химчистки, салоны красоты, ателье: им предписано оказывать услуги клиентам при строгом соблюдении эпидтребований, введенных в регионе из-за коронавируса, подчеркнул Разин.В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в регионе эпидобстановкой. "К сожалению, ситуация (с коронавирусом - ред.) развивается не по лучшему сценарию", - сказал глава Подмосковья, отметив, что областная система здравоохранения работает в очень напряжннном режиме.По данным московского областного штаба по мониторингу и борьбе с COVID-19, накануне в Подмосковье выявили 448 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали почти 80 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1452 человека скончались, почти 60 тысяч граждан выздоровели и выписались из больниц.
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество

В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов

01:25 17.10.2020 (обновлено: 04:48 17.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники бара в защитных масках
Сотрудники бара в защитных масках - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Проведение развлекательных мероприятий - дискотек, шоу-программ, банкетов - приостанавливают в Подмосковье с субботы, 17 октября, в период с 0.00 до 8.00 часов, следует из постановления губернатора региона Андрея Воробьева, размещенного на сайте областного правительства.
"Приостановить (с 17 октября - ред.) оказание организациями, в том числе предоставляющими услуги общественного питания, с 0.00 по 8.00 по московскому времени в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) услуг по организации и проведению развлекательных мероприятий", - говорится в документе.
Согласно постановлению, под развлекательными мероприятиями понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыки и прочее.
Власти региона пояснили, что принятое губернатором постановление не подразумевает закрытие баров, кафе, ресторанов и других организаций, оказывающих услуги общественного питания, но лишь регламентирует время их работы и формат проведения мероприятий.
"В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 0.00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, слова которого приводятся в сообщении.
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23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
По словам Разина, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме – никаких дополнительных ограничений не вводится. Однако ночные клубы должны закрыться.
Кроме этого, работу в штатном режиме продолжат банные объекты, химчистки, салоны красоты, ателье: им предписано оказывать услуги клиентам при строгом соблюдении эпидтребований, введенных в регионе из-за коронавируса, подчеркнул Разин.
В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в регионе эпидобстановкой. "К сожалению, ситуация (с коронавирусом - ред.) развивается не по лучшему сценарию", - сказал глава Подмосковья, отметив, что областная система здравоохранения работает в очень напряжннном режиме.
По данным московского областного штаба по мониторингу и борьбе с COVID-19, накануне в Подмосковье выявили 448 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали почти 80 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1452 человека скончались, почти 60 тысяч граждан выздоровели и выписались из больниц.
 
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Распространение нового коронавирусаАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)Общество
 
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