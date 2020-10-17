https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580224384.html

В Подмосковье ограничили работу баров и ресторанов

Проведение развлекательных мероприятий - дискотек, шоу-программ, банкетов - приостанавливают в Подмосковье с субботы, 17 октября, в период с 0.00 до 8.00 часов, РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:25

2020-10-17T01:25

2020-10-17T04:48

распространение нового коронавируса

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт – РИА Новости.</strong> Проведение развлекательных мероприятий - дискотек, шоу-программ, банкетов - приостанавливают в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> с субботы, 17 октября, в период с 0.00 до 8.00 часов, следует из постановления губернатора региона <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Vorobev/" target="_blank" data-auto="true">Андрея Воробьева</a>, размещенного на сайте областного правительства.Согласно постановлению, под развлекательными мероприятиями понимаются коллективные танцы, караоке, публичное исполнение музыки и прочее.Власти региона пояснили, что принятое губернатором постановление не подразумевает закрытие баров, кафе, ресторанов и других организаций, оказывающих услуги общественного питания, но лишь регламентирует время их работы и формат проведения мероприятий."В первую очередь мы говорим о том, что в период с 12 часов ночи до 8 часов утра запрещаются какие-либо развлекательные мероприятия во всех зданиях, строениях, сооружениях, в том числе в предприятиях общественного питания: в кафе, барах и ресторанах. Это говорит о том, что эти предприятия могут продолжать работать, но с 0.00 там запрещены любые увеселительные мероприятия: дискотеки, шоу-программы, какие-то другие мероприятия, которые способствуют появлению массового скопления людей", - пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>, слова которого приводятся в сообщении.По словам Разина, рестораны и кафе смогут продолжить работу в обычном режиме – никаких дополнительных ограничений не вводится. Однако ночные клубы должны закрыться.Кроме этого, работу в штатном режиме продолжат банные объекты, химчистки, салоны красоты, ателье: им предписано оказывать услуги клиентам при строгом соблюдении эпидтребований, введенных в регионе из-за коронавируса, подчеркнул Разин.В пятницу губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил обеспокоенность в связи со сложившейся в регионе эпидобстановкой. "К сожалению, ситуация (с коронавирусом - ред.) развивается не по лучшему сценарию", - сказал глава Подмосковья, отметив, что областная система здравоохранения работает в очень напряжннном режиме.По данным московского областного штаба по мониторингу и борьбе с COVID-19, накануне в Подмосковье выявили 448 пациентов с коронавирусом. С начала пандемии в регионе зафиксировали почти 80 тысяч случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, 1452 человека скончались, почти 60 тысяч граждан выздоровели и выписались из больниц.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), общество