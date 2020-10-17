Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580223000.html
Попова заявила, что чаще всего COVID-19 болеют офисные работники
Большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения России на сегодняшний день приходится на офисных сотрудников. Об этом в интервью... РИА Новости, 17.10.2020
2020-10-17T01:01
2020-10-17T01:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/98/1528269843_0:156:3088:1893_1400x0_80_0_0_804653a98c9df500db73f2631b5091e2.jpg
<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения России на сегодняшний день приходится на офисных сотрудников. Об этом в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первому каналу</a> сообщила руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.<a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> подчеркнула, что в сложившейся ситуации особенно важно соблюдать мер безопасности. По ее словам, следования рекомендациям позволит добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель.При этом Попова отметила, что любые вредные привычки, включая курение, ослабляют иммунитет и делают человека менее защищенным от вируса.Главный санитарный врач добавила, что пока медики не могут спрогнозировать тяжесть развития COVID-19 у человека — "даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров". По ее словам, врачи все еще "не полностью осознают" коварство вируса.Попова отметила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, накопленные знания помогают защитить населениеПриезжающие с отдыхаДевяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил в свою очередь главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов.Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах.Сложности для системы здравоохраненияОдновременное распространение гриппа и коронавируса создает сложности для системы здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) Тедрос Аданом Гебрейесус.При этом он объяснил, что меры по борьбе с коронавирусом эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Речь, прежде всего, идет о мытье рук, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и проветривании помещений.Гебрейесус также сообщил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>".Ранее глава Роспотребнадзора признала, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует.В России также разработаны три вакцины от COVID-19: 15 августа зарегистрировали "Спутник V" от центра имени Гамалеи, вторая — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" — получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, он проходит стадию испытаний.SARS-CoV-2Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank" data-auto="true">Ухань</a>. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.За сутки в России по состоянию на 16 октября выявили 15 150 человек больных COVID-19. Число зараженных впервые с начала пандемии превысило 15 тысяч. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 369 313.По числу заболевших среди регионов лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>: за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 5049 человек. Всего в столице зарегистрировали 352,9 тыс. случаев заражения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220633.html
https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580057588.html
https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152826/98/1528269843_179:0:2910:2048_1400x0_80_0_0_05c3b90e304119d5600f213c4b326c4b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Попова заявила, что чаще всего COVID-19 болеют офисные работники

01:01 17.10.2020
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАнна Попова
Анна Попова - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения России на сегодняшний день приходится на офисных сотрудников. Об этом в интервью Первому каналу сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова подчеркнула, что в сложившейся ситуации особенно важно соблюдать мер безопасности. По ее словам, следования рекомендациям позволит добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель.
При этом Попова отметила, что любые вредные привычки, включая курение, ослабляют иммунитет и делают человека менее защищенным от вируса.
Главный санитарный врач добавила, что пока медики не могут спрогнозировать тяжесть развития COVID-19 у человека — "даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров". По ее словам, врачи все еще "не полностью осознают" коварство вируса.
Попова отметила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, накопленные знания помогают защитить население
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус в лаборатории в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 17.10.2020
00:24Распространение нового коронавируса
В РФ создадут останавливающий размножение коронавируса препарат

Приезжающие с отдыха

Девяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил в свою очередь главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик РАН Рахим Хаитов.
"90% заболевших сейчас — это возвращающиеся с отдыха, которые привезли инфекцию ", - сказал Хаитов, слова которого приводит пресс-служба Минздрава.
Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах.
Терминал с технологией бесконтактного измерения температуры тела от Пермской компании Промобот - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
Вчера, 09:08Распространение нового коронавируса
Робот Promobot спрогнозировал пик второй волны коронавируса в России

Сложности для системы здравоохранения

Одновременное распространение гриппа и коронавируса создает сложности для системы здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
При этом он объяснил, что меры по борьбе с коронавирусом эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Речь, прежде всего, идет о мытье рук, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и проветривании помещений.
Гебрейесус также сообщил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.
При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "Р-Фарм" и "Арепливир" компании "Промомед".
Ранее глава Роспотребнадзора признала, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует.
В России также разработаны три вакцины от COVID-19: 15 августа зарегистрировали "Спутник V" от центра имени Гамалеи, вторая — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" — получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, он проходит стадию испытаний.
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 1920, 15.10.2020
15 октября, 22:26Распространение нового коронавируса
Врачи оценили утверждение академика РАН о факторах смерти от коронавируса

SARS-CoV-2

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
За сутки в России по состоянию на 16 октября выявили 15 150 человек больных COVID-19. Число зараженных впервые с начала пандемии превысило 15 тысяч. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 369 313.
По числу заболевших среди регионов лидирует Москва: за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 5049 человек. Всего в столице зарегистрировали 352,9 тыс. случаев заражения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Как остановить коронавирус - РИА Новости, 1920, 21.03.2020
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
 
Обсудить2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:37В ходе расследования убийства учителя во Франции задержали девять человек
09:35В Бишкеке сняли все блокпосты
09:29Роскачество выявило поддельные творожные сырки
09:28Алиев заявил о взятии Азербайджаном под контроль города Физули в Карабахе
09:23Синоптик рассказал о погоде в Москве в субботу
09:21Алиев назвал ракетный обстрел Гянджи военным преступлением
09:19Глава МИД Австрии заразился коронавирусом
09:09Застрявший в Шереметьево журналист Радио Франс вернется в Ереван
09:06В Москве более 2000 человек выздоровели после COVID-19
09:05Назван неожиданный симптом приближающегося инфаркта
09:05Ольга Бузова вошла в Книгу рекордов России
09:04МЧС Азербайджана сообщило о 13 погибших при ракетном обстреле Гянджи
08:44Алиев выступит с обращением к народу
08:42Около 53% бразильцев готовы привиться российской вакциной от COVID-19
08:30В Баку заявили о продвижении азербайджанской армии в Карабахе
08:17Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз
07:52В Баку заявили об обстреле Арменией населенных пунктов в Карабахе
07:50В Карабахе заявили об утреннем обстреле Степанакерта и Шуши
07:43В Одессе вернули имя Жукова "декоммунизированному" Саакашвили проспекту
07:33В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Лента новостейМолния