https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580223000.html

Попова заявила, что чаще всего COVID-19 болеют офисные работники

Большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения России на сегодняшний день приходится на офисных сотрудников. Об этом в интервью... РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T01:01

2020-10-17T01:01

2020-10-17T01:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152826/98/1528269843_0:156:3088:1893_1400x0_80_0_0_804653a98c9df500db73f2631b5091e2.jpg

<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Большая часть случаев инфицирования коронавирусом среди работающего населения России на сегодняшний день приходится на офисных сотрудников. Об этом в интервью <a href="https://www.1tv.ru/" target="_blank">Первому каналу</a> сообщила руководитель <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>.<a href="http://ria.ru/person_AleksandrPopov/" target="_blank" data-auto="true">Попова</a> подчеркнула, что в сложившейся ситуации особенно важно соблюдать мер безопасности. По ее словам, следования рекомендациям позволит добиться снижения уровня заболеваемости в течение ближайших двух недель.При этом Попова отметила, что любые вредные привычки, включая курение, ослабляют иммунитет и делают человека менее защищенным от вируса.Главный санитарный врач добавила, что пока медики не могут спрогнозировать тяжесть развития COVID-19 у человека — "даже если он хорошо физически подготовлен, даже если он абсолютно здоров". По ее словам, врачи все еще "не полностью осознают" коварство вируса.Попова отметила, что за девять месяцев COVID-19 мутировал очень мало, его "агрессивность" практически не изменилась, накопленные знания помогают защитить населениеПриезжающие с отдыхаДевяносто процентов заболевших коронавирусом - возвращающиеся с отдыха, заявил в свою очередь главный аллерголог-иммунолог Минздрава России, академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Рахим Хаитов.Он пояснил, что это связано с огромным скоплением людей на пляжах и в ресторанах.Сложности для системы здравоохраненияОдновременное распространение гриппа и коронавируса создает сложности для системы здравоохранения, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (<a href="http://ria.ru/organization_Vsemirnaja_organizacija_zdravookhranenija/" target="_blank" data-auto="true">ВОЗ</a>) Тедрос Аданом Гебрейесус.При этом он объяснил, что меры по борьбе с коронавирусом эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Речь, прежде всего, идет о мытье рук, ношении масок, соблюдении социальной дистанции и проветривании помещений.Гебрейесус также сообщил, что пока только дексаметазон показал свою эффективность при COVID-19 в тяжелой форме.При этом российский Минздрав в сентябре одобрил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир" — "Коронавир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_R_farm/" target="_blank" data-auto="true">Р-Фарм</a>" и "Арепливир" компании "<a href="http://ria.ru/organization_promomed/" target="_blank" data-auto="true">Промомед</a>".Ранее глава Роспотребнадзора признала, что абсолютно действенное лекарство против COVID-19 отсутствует.В России также разработаны три вакцины от COVID-19: 15 августа зарегистрировали "Спутник V" от центра имени Гамалеи, вторая — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" — получила регистрацию 14 октября. Над третьим препаратом работает центр имени Чумакова, он проходит стадию испытаний.SARS-CoV-2Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город <a href="http://ria.ru/location_Wuhan/" target="_blank" data-auto="true">Ухань</a>. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.За сутки в России по состоянию на 16 октября выявили 15 150 человек больных COVID-19. Число зараженных впервые с начала пандемии превысило 15 тысяч. Общее число инфицированных коронавирусом достигло 1 369 313.По числу заболевших среди регионов лидирует <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>: за последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 5049 человек. Всего в столице зарегистрировали 352,9 тыс. случаев заражения.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201017/koronavirus-1580220633.html

https://ria.ru/20201016/koronavirus-1580057588.html

https://ria.ru/20201015/faktory-1580038795.html

2

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)