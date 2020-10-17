https://ria.ru/20201017/kiberugroza-1580234968.html

Эксперты назвали самый опасный для россиян источник киберугроз

Электронная почта остается одним из главных и опасных источников киберугроз для россиян: через нее пользователи все чаще получают письма с опасным ПО, например, РИА Новости, 17.10.2020

2020-10-17T08:17

2020-10-17T08:17

2020-10-17T08:17

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технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 17 окт - РИА Новости.</strong> Электронная почта остается одним из главных и опасных источников киберугроз для россиян: через нее пользователи все чаще получают письма с опасным ПО, например, программами-шифровальщиками, заявил РИА Новости заместитель руководителя Центра быстрого реагирования на инциденты кибербезопасности международной компании <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> (CERT-GIB) Ярослав Каргалев."Год начался с изменений в топе актуальных угроз, распространяющихся с помощью вредоносных рассылок. Операторы шифровальщиков сфокусировались на целевых атаках, выбирая себе крупные жертвы, и требуя от них значительно большие суммы. ... Вероятнее всего, стремление операторов шифровальщиков сорвать большой куш постепенно приведет к росту таргетированных атак, при этом почта по-прежнему будет главным источником их распространения, что повышает требования к обеспечению ее кибербезопасности", - сказал он в рамках московского международного форума "Открытые инновации".По его словам, в почтовых рассылках чаще всего распространяются программы шпионы, бэкдоры и загрузчики опасного ПО."Что касается вредоносных почтовых рассылок, то за 9 месяцев перехваченные сообщения чаще всего "несли на борту" вложения с программами-шпионами или ссылки, ведущие на их скачивание, бэкдоры и загрузчики, которые используются для установки другого вредного ПО, в том числе вирусов-шифровальщиков или банковских троянов", - отметил эксперт."В числе топ-5 самых популярных вредоносных семейств, которые использовали атакующие в рассылках вошли: троян RTM, бэкдор Formbook; шпионское ПО AgentTesla и LOKI PWS, бэкдор Emotet. Почти 70% вредоносных файлов попадали на компьютер жертвы с помощью архивов, порядка 18% были замаскированы под офисные документы (с расширениями .doc, .xls и .pdf), еще 14% - под исполняемые файлы и скрипты", - добавил он.РИА Новости выступает официальным информационным агентством форума.

https://ria.ru/20200704/1573878634.html

https://ria.ru/20200617/1573039967.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

group-ib, технологии, общество